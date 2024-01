DNU, grave error de Victoria Villarruel

Hay plazos legales que se encuentran vencidos. Además, el DNU está habilitado para su tratamiento en sesiones extraordinarias: es uno de los artículos de la denominada Ley Ómnibus que se encuentra en debate.

La política

Todavía Villarruel no ha logrado el reconocimiento de política profesional. Es cierto que con cliché de 'La Casta' es malo alcanzar el statu-quo de político profesional. Pero para permanecer en el juego y no quedar afuera más temprano que tarde, hay que obtener el reconocimiento de los pares y escalar a lo que el romano Cayo Octavio Turino (César Augusto) llamó "primus inter pares".

Luego, el DNU está condenado. No hay día que, pese a la feria judicial aún vigente, no ocurra un fallo contrario al texto que imaginó el resistido, cuestionado y vitupereado Federizo Sturzenegger. Villarruel puede mirar hacia otro lado pero no podrá impedir que el DNU llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y quede fuera de juego. Con su actitud, ella será otra derrotada, tal como Milei, Sturzenegger, Nicolás Posse y otros, que la rechazan.

Victoria Villarruel decidió rechazar el pedido de Unión por la Patria así como Martín Menem rechazó definir a los diputados nacionales que integrarán la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que debería haber considerado el DNU dentro de los 10 días de ingresado al Senado.

Pero el presente y el horizonte de Villarruel es diferente al de Martín Menem, quien funciona tal como si fuese una extensión de Karina Milei vía 'Lule' Menem.

Además, Unión por la Patria, sometido a una sucesión de grietas domésticas, es posible que no tenga número para rechazar el DNU. Hace falta el voto negativo de Senado + Diputados para que un DNU sea derogado, algo que nunca sucedió.

Victoria Villarruel

Es posible que Villarruel haya considerado que no es el tiempo de semejante zancadilla a Javier Milei. Y que habilitar el debate del DNU en el recinto la colmaría de acusaciones de traidora.

En ese caso ella debería obtener concesiones demostrables de parte de Milei, quizás para reducir o la tensión entre ambos líderes de La Libertad Avanza o la tensión entre los legisladores en general. Pero obtener un logro concreto.

Es importante exhibir una concesión de parte de Milei a causa de otras cuestiones que se debaten en estas horas entre gobernadores y legisladores de referencia.

El comportamiento de Villarruel demuestra que ella no tiene información política ni vínculos con esos coprotagonistas ni una corazonada.

Es evidente que está en desarrollo una nueva estructura de poder en la Argentina pero Vicky sigue estando donde ella ya no quiere estar. Encerrada entre jinetas y medallas.

