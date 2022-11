Diputado FdT confirma: "No hay posibilidad" de sacar las PASO

En esa línea, indicó que “terminó privando el sentido común y la racionalidad. Además, no encontré muchos diputados abiertamente dispuestos a bancar la suspensión de las PASO, era algo más que se instalaba con algunos operadores en los medios”.

Y estimó que, en el caso de haberse podido derogar las internas, “podría haber causado un daño fuerte al oficialismo y a la política, pero no tengo dudas que le hubiera causado un daño fuerte a la política, porque la aleja de la gente”.

“No había condiciones para modificar las reglas de juego en el parlamento, porque un sector de la oposición tiene una carrera dispuesta a resolver sus conflictos internos en una PASO y les hubiera significado a ellos una alteración de las reglas de juego”, abundó.

“No hay ninguna posibilidad que se discuta la modificación de las PASO", concluyó.

¿Alberto aislado?

En referencia a las declaraciones al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que este lunes (8/11) reveló que Cristina y Máximo Kirchner ya no forman parte de la toma de decisiones de Gobierno, Leandro Santoro negó que el Presidente se encuentre aislado en el Poder: “No, yo lo vi al Presidente interactuando con Fernanda Raverta y con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, que es muy cercano al Instituto Patria”, y pidió “bajarle el tono a las rispideces personales o a las discusión políticas internas”.

Sobre el impacto de las divergencias políticas del oficialismo en la economía, indicó: “por las conversaciones que tuve con todos los sectores, hubo un antes y un después con la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía. Ayudó mucho a ordenar la macro y el ruido político, pero no alcanza. Somos conscientes que para la estabilidad institucional se necesita estabilidad política. Pero no alcanza con que las coaliciones sean estables hacia adentro, hay que hacer un acuerdo político del conjunto de las fuerzas democráticas de 4 o 5 puntos para darle a esos sectores (que quieren invertir) señales más claras”.

“Es un acuerdo que lograron algunas sociedades que pegaron el salto, pero que se logró a partir de un gran acuerdo”, añadió.

Candidatura

“Quiero trabajar para cuando sean las elecciones, tener un programa y las condiciones previas para que cualquier candidato de nuestro espacio tenga todos estos instrumentos”, respondió Leandro Santoro sobre una posible candidatura a jefe de gobierno porteño en 2023.

“Esto lo vengo hablando desde hace un año con el Presidente del PJ de CABA, Mariano Recalde: porque si queremos tener una propuesta seria para la Ciudad hay que mirar el ruido nacional y además el electorado te exige garantías que otros electorados quizás no tienen tan presentes. Ayer nos juntamos en la sede del PJ para acordar para el 19/11 presentar las propuestas programáticas, con todos los sectores: los que vienen del peronismo los que no, La Cámpora, el Evita, Lammens, yo, etc., con el fin de darle certezas”, al electorado porteño.

