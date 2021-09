Diego Santilli y el acercamiento a Sergio Massa

santilli-PASO.jpg Diego Santilli en el escenario de Juntos durante la noche de las PASO

"Tenemos un espacio que representa los valores del trabajo, la cultura de la educación, el respeto a las instituciones, la libertad y lo integramos de esta manera, competimos de esta manera. Ahora tenemos que seguir recorriendo y convencer a los que no nos acompañaron, consolidar a aquellos que nos acompañaron. Acá no se trata de si sos peronista o no; se trata de qué Provincia queremos", añadió sin mencionar a Sergio Massa.