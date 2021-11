“Me fui a mi casa y volví a otro hotel. Me llama Viviana Favaloro [amiga de Claudia Faena] por teléfono y le digo ‘¿Cómo le voy a robar el auto?’. Se lo dejo en el hotel en el que estaba [Four Seasons] y me volví al Faena. Eso hice”, detalló, y sostuvo: “No fue una confusión. La gente me llamó y sabe perfectamente que yo no voy a robar un auto (...) Jamás pedí las llaves de Claudia, pedí un auto en alquiler, a Claudia no la conozco. El valet parking me dio esas llaves”.