Día clave en el Senado bonaerense:FdT vs. FdT y UCR vs. PRO

La lucha fratricida en el FdT es más racional que la que existe entre la UCR vs. el PRO, ex aliados en la ex alianza JxC. Los referentes tanto de la UCR como del PRO reclaman mantener la participación que tenian cuando eran un bloque único. No asumen que un divorcio siempre tiene costos. Por ejemplo, adaptarse a una participación menos ampulosa porque su peso relativo individual es menor.