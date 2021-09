Desconcierto en Olivos, reuniones y definiciones

"La coalición se dobla pero no se rompe... vamos a poder llegar a un acuerdo", dicen desde el círculo del Presidente, y esperan que en la reunión de esta noche, Alberto Fernández pueda ceder y hacer algunos pequeños cambios en su gabinete que dejen contentos a todas las partes.

A su vez, desde el entorno presidencial aseguran que hay "voluntad conciliadora", a pesar de la durísima carta que Cristina Fernández de Kirchner publicó contra Alberto Fernández, su gestión, el vocero presidencial Juan Pablo Biondi y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Además, antes de esta reunión, la tarde también pasaron por Olivos dos de los ministros más cercanos a Alberto Fernández: el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.

Qué está haciendo CFK

Mientras tanto, quien también está reunida con su equipo de confianza es la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner.

La reunión se lleva a cabo en su despacho del Senado de la Nación, en donde la ex presidenta decidió quedarse tras la publicación de la carta en su sitio web, probablemente a la espera de las definiciones de su compañero de fórmula y coalición. Decisiones que probablemente no lleguen este jueves 16/09.

En la carta que publicó Cristina en su sitio web, dijo entre otras cosas que se ha reunido 19 veces con el Presidente y que han tenido amplias diferencias por la manera de gobernar.

En el texto Cristina Kirchner criticó la gestión de Alberto Fernández y añadió que “siempre le planteé al Presidente lo que para mí constituía una delicada situación social y que se traducía, entre otras cosas, en atraso salarial, descontrol de precios -especialmente en alimentos y remedios- y falta de trabajo. Siempre remarqué la falta de efectividad en distintas áreas de gobierno”.

De todas formas, el Presidente ya habló, y esta tarde advirtió: "Ella me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa. Con presiones, no me van a obligar", disparó.

Además, según el diario oficialista Página 12, Alberto dijo que está enojado con CFK por lo sucedido, ya su vez le reprocha haberse comunicado con Sergio Massa durante la crisis desatada el miércoles. “¿Por qué no me llamó a mí?”, se preguntó.