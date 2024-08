Dengue: Tras el cruce con Kreplak, Russo dijo que hay "plan" y lo mandó a "laburar"

Kreplak aclara

El cruce de ministros continuó este martes (20/8) pero en radio Mitre, donde primero habló Kreplak y explicó sus dichos. Aclaró que no quiso decir que el brote va a ser “desquiciante” para la gente sino que esa calificación merecía la falta de coordinación del Gobierno: “Especialmente, por ejemplo, con la decisión de la vacunación. Hay varias jurisdicciones que hasta el momento anunciaron que compraron vacunas o que las van a comprar, y que van a vacunar a la población. Pero los criterios de vacunación, es decir, a qué grupo etario, a qué grupo poblacional en particular, son distintos en cada una. Entonces, si uno está en una provincia o en la otra, no sabe si se vacuna de 15 a 19, de 15 a 29, de 50 a 59; trabajadores de la salud, personas que estuvieron internadas. En cada lugar cambian los criterios por falta de unicidad en la indicación de la vacunación, que debiera ser una responsabilidad nacional. Eso es lo que quise decir”.

“Si el criterio de a qué población vacunar es muy disímil, si una provincia comunica una cosa y otra provincia comunica otra, la Nación no comunica o comunica algo distinto, va a ser más ineficiente la campaña de vacunación”, concluyó.

El “plan” de Russo

Tras la entrevista a Kreplak, la última palabra en Radio Mitre se la concedieron a Russo, quien le respondió a su par bonaerense. Primero se quejó de que Kreplak “empieza a crearse confusión y temor” pero que “hoy escuchándolo (al funcionario de Kicillof) me quedé más tranquilo”, ya que según él aclaró algunas de sus afirmaciones del lunes: “Esto de acuerdo en que hay que trabajar fuertemente ahora, eso me gustó”.

Luego, recordó: “Hemos diseñado un plan integral para el dengue 2024/2025″, y agregó que se reunió “con todos los ministros del NOA, el NEA, de la región centro y la Patagonia” donde habrían definido cómo será la campaña contra la enfermedad.

Mencionó “fundamentalmente hay una mesa de epidemiología que trabaja en la vigilancia epidemiológica”, habló de capacitaciones y sobre las reuniones que citó precisó que “pusimos en claro quiénes se van a vacunar”.

“La vacuna la compra Nación para la población objetivo”, informó.

Sobre la vacunación, puntualizó: “Para nosotros, la población inicial para empezar a vacunar es entre 15 y 19 años, en sectores muy puntualizados, fundamentalmente en las provincias del NOA y el NEA, de acuerdo a la incidencia de la enfermedad que tuvieron este año y al acceso a la salud que tengan”. Esas regiones son las que Kreplak apuntaba sobre la falta de políticas eficaces contra el dengue.

Luego, volvió sobre la gestión bonaerense: “el doctor Kreplak y Axel Kicillof hace casi cinco años que gobiernan la provincia de Buenos Aires. Se supone que esos operativos de descacharreo que son fundamentales- que es el control del vector, del mosquito-, se están llevando a cabo”.

También criticó que se lleven a cabo “las políticas públicas desde la academia y desde la militancia con la bandera, la soberanía sanitaria y el corte de cintas”. "Esto se resuelve laburando, se tienen que poner a laburar", cerró.

