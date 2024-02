De la 'fila del hambre' a la cartera 'trucha' de la mejor amiga de Milei

El vocero Manuel Adorni aseguró que esas personas no habían sido citadas y por lo tanto no iban a ser atendidas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MindeCapitalH/status/1754519940927783029&partner=&hide_thread=false La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, firmaron esta mañana un convenio de asistencia alimentaria con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (ACIERA) (+) pic.twitter.com/c4hmBQELHK — Ministerio de Capital Humano (@MindeCapitalH) February 5, 2024

Más tarde la propia Pettovello hizo trascender una declaración en el mismo sentido. “Yo no cité a la gente para que esté bajo el sol, los convocaron los dirigentes. El otro día, al verlos en la puerta del ministerio, bajé para atenderlos por una situación puntual. Pero esta vez no los voy a recibir, porque yo no los convoqué. Fueron los dirigentes que usan a la gente y la hacen hacer cola bajo el sol”, sostuvo.

Un rato antes, Pettovello se hizo un tiempo para aclarar un comentario de Jorge Lanata por radio Mitre. El periodista había cuestionado que la funcionaria usara una cartera marka Birkin, cuyo valor sería no inferior a los US$10 mil. "Es raro que justamente la ministro de la gente que peor anda, ande con una cartera de 10, 20 o 30 lucas", dijo Lanata en su progama.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/elcancillercom/status/1754520387696656888&partner=&hide_thread=false [AHORA] Lanata criticó el bolso "de lujo" de Pettovello: "Es raro que la ministra de 'la gente que peor anda' use una cartera de 30 lucas". https://t.co/lBDFQ3PGOR pic.twitter.com/cV39rWGiOv — ElCanciller.com (@elcancillercom) February 5, 2024

Luego la ministra hizo su descargo ante una consulta en privado que le hizo Marina Calabró, columnista de Lanata y allegada al dispositivo libertario, al punto de que fue tentada por Milei para ser su vocera antes del inicio del gobierno.

En ese contacto aseguró que la cartera que utiliza es una imitación. Según Pettovello, contó Calabró, adquirió ese artículo hace 10 años en Roma. La ministra no dejó de expresar su fastidio por tener que brindar un detalle como ese. "Estaba muy molesta", transmitió Calabró.

