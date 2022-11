De La Cámpora a Massa: Presión a Alberto por 'mesa política'

jorge ferraresi.jpeg Jorge Ferraresi, dejó el gabinete de Alberto Fernández y pide mesa política

Ferraresi explicó que su tarea en el Poder Ejecutivo “fue cumplida” y que “es un tiempo en donde me parece que es clave tender puentes. Y uno estando en un lugar de ministro tiene limitaciones para esas cuestiones”.

Para el intendente, el problema del Frente de Todos “tiene que ver con estructurar” el espacio.

“Es necesario hacer una mesa política para profundizar lo que tenemos que profundizar y generar un programa”, reclamó.

A modo de autocrítica, Ferraresi indicó que en 2019 el objetivo estaba claro, “sacar al neoliberalismo del Gobierno”. Pero agregó que “lo logramos, pero no teníamos una estructura política con concepto ideológico de lo que íbamos a hacer ante cada tema”.

“Lo que falta es tener en claro para qué venimos a gobernar. Nunca tuvimos claro qué íbamos a hacer con la deuda externa. Me parece que es una etapa donde tenemos que profundizar la distribución y que los precios tengan un control”, añadió.

Sin resistencia

A pesar de que Alberto Fernández nunca conformó una mesa política, Ferraresi aclaró que el Jefe de Estado no rechaza esa posibilidad: “No hay resistencia por parte del Presidente. Tenemos que construir la mesa política. El Gobierno necesita sentir el apoyo de su espacio para tomar decisiones”.

“Como Frente de Todos no nos pudimos poner de acuerdo con qué hacer con la Ganancia a los jueces. Son temas de agenda que son interesantes, pero que no es tiempo de debatir. Cuando uno es gobierno, el legislador levanta la mano a favor del proyecto del Ejecutivo. Y eso no sucede”, cuestionó.

El pedido de Larroque

Esta semana, en una entrevista con El Destape, el referente de La Cámpora, Andrés Larroque, criticó duramente al Presidente por la situación socioeconómica y pidió por la mesa política: “Me da la sensación que tal vez no hay una preocupación central en ganar las elecciones y tener una estrategia para que no vuelva lo que ya vivió la Argentina, lo veo (al Presidente) más preocupado por la parte y no la armonización del conjunto”.

En esa línea, Andrés Larroque también le pidió a Alberto Fernández “que se amigue” con el “liderazgo” de Cristina Kirchner en el Frente de Todos y le recriminó no haber institucionalizado una mesa política de la coalición para evitar las internas:

“Nunca pudimos articularlo, discutirlo ni resolverlo. Tampoco el programa y los roles. Hay una gran responsabilidad de Alberto Fernández de no haber convocado una mesa del FdT”, se quejó.

El pedido de Sergio Massa

A fines de octubre, también con el medio militante El Destape, el ministro de Economía, Sergio Massa, deslizó su reclamo de la mesa política, aunque con menos estridencia que La Cámpora.

Massa hizo referencia al debate por las PASO, y en ese marco dijo: “El Presidente en todo caso tiene que llamar a la mesa política del Frente de Todos para fijar una única posición. No lo digo desde la cosa imperativa, lo digo desde la cosa inteligente. Hay cosas que en la coalición las tenemos que discutir cara a cara en una mesa, a puertas cerradas”.

“Si vos tenés amplitud para construir, no queda afuera nadie; si sos cerrado para construir, quedan afuera todos, haya o no PASO. Es un problema de vocación, si tenés vocación de ser abierto”, completó.

