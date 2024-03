Cumbre con gobernadores: 'Round de estudio' y coparticipación

Tampoco será parte del encuentro el ministro de Economía Luis Caputo, ya que se encuentra en la cumbre del BID que se realiza en Punta Cana. En su lugar estará el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que ya tuvo reuniones con los ministros de Economía de las provincias.

Amplio temario con los gobernadores

Javier Milei ya anticipó que quiere retomar las negociaciones por la Ley Ómnibus como condición para firmar el Pacto de Mayo que abarca 10 puntos que él mismo estableció.

Pero, con el correr de los días, se sumaron otros temas como la posible reversión de los cambios en Ganancias que se realizaron durante la gestión de Sergio Massa en Economía y rediscutir la coparticipación.

Sobre Ganancias, el ministro Guillermo Francos dijo ayer (7/3) que el gobierno podría cobrar de forma retroactiva el impuesto a las ganancias, lo que enfrenta a los gobernadores con los sindicatos.

En declaraciones a radio Rivadavia, el ministro del Interior dijo que "el Poder Ejecutivo, por decreto, dice 'no le retengan los últimos tres meses del año', pero hasta que no haya una ley que lo refrende la obligación con el Estado existe, más allá de que la AFIP no la haya cobrado".

Desde la CGT le contestaron que “pretende seguir ajustando a los trabajadores. Ese derecho logrado no lo entregaremos para su brutal ajuste fiscal. Quizás sería bueno que comience a aportar parte del salario mensual de U$D 20.000 como funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo durante el anterior gobierno".

El Gobierno también quiere hablar sobre una reforma laboral, un régimen de grandes inversiones, las privatizaciones y las desregulaciones hidrocarburíferas y mineras.

A cambio, la gestión Milei les ofrecerá a los gobernadores negociar el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus que Caputo había quitado del debate en el Congreso y que incluye el impuesto a las Ganancias, una moratoria impositiva, la reforma previsional, el blanqueo y Bienes Personales.

Por su parte, los gobernadores adelantaron que están dispuestos a negociar un esquema de coparticipación de otros impuestos sin tocar Ganancias siempre y cuando les cumplan con la compensación que se les debe por el Consenso Fiscal 2017 y la compensación de las medidas tomadas por Massa en materia de Impuesto a las Ganancias y a los combustibles, entre otros temas.

También insistirán con coparticipar el Impuesto País, el tema que llevó a Milei a desautorizar a Francos en enero pasado.

Y la lista de temas continúa…

"La mierda de la coparticipación”

En la previa a la reunión con los gobernadores, Francos mencionó la reversión de Ganancias y el diputado aliado al Gobierno José Luis Espert cargó contra los mandatarios provinciales: "Si los gobernadores tuvieran que pagar ellos el costo político de subir el gasto público, reventando a impuestos a sus gobernados, serían mucho más prudentes gastando la plata", dijo ayer en declaraciones a A24.

"Pero como hay una maldita coparticipación, que por si fuera poco equívocamente los constituyentes del '94 la pusieron en la Constitución, ahora esa mierda de la coparticipación no la podemos sacar de encima", sentenció.

"Es lógico. La peor manera de gastar guita es gastar guita de terceros. La mejor plata que vos administras es la tuya para tus fines", añadió.

