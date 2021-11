Cristina Kirchner y las casualidades de la historia 

El panorama para las generales de octubre no se anticipaba mejor, entonces. No había una expectativa de "darla vuelta" como ocurre ahora en algún sector del oficialismo tras la derrota frente a Juntos, no sólo en el principal distrito electoral sino también a nivel nacional. En aquella oportunidad fue un contundente voto contra el proyecto "Cristina Eterna", con el que el oficialismo insinuó buscar la modificación de la Constitución para instaurar la posibilidad de reelección que se le vedaba a la Presidente, lo que selló el destino de los comicios casi desde el principio.