Cristina Kirchner redobló su presión sobre Alberto Fernández

PHOTO-2022-07-02-17-29-46 90.jpg Cristina Kirchner pidió militancia, discusión y debate

“Quiero pedir que militemos mucho, que discutamos y debatamos. Estoy convencida de que tenemos razón, de que nuestras convicciones son reales. Pero no hay que negar a los otros”, agregó en un tono abiertamente militante.

Siempre desde su lectura como funcionaria en otros periodos donde tuvo mayor peso su espacio agregó

Ya sabemos lo que les pasa a los argentinos y argentinas que deciden comprometerse con los intereses del pueblo y gobernar a favor del pueblo, nos va mal después. Pero no importa, no importan las repercusiones Ya sabemos lo que les pasa a los argentinos y argentinas que deciden comprometerse con los intereses del pueblo y gobernar a favor del pueblo, nos va mal después. Pero no importa, no importan las repercusiones

"Milagro Salas es mujer, negra e india"

“Hay muchos movimientos sociales en la Argentina, pero nunca vi algo como lo que hizo ella. A Milagro le pasó lo mismo que nos pasó a los dirigentes políticos comprometidos con organizar el pueblo en serio. Milagro es mujer, negra e india, tenía todos los números comprados para la persecución”. Enfatizó la expresidenta.