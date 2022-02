Corte Suprema: Contramarcha de la oposición en Tribunales

En Juntos por el Cambio no quisieron convocar orgánicamente a la manifestación. Algunos dirigentes de manera individual se manifestaron a favor y concurrieron. Otros, optaron por avalar pero no ir. También se expresaron los que no coincidían con la marcha, afirmaban que ir era a "levantar el precio de la marcha kirchnerista". Refleja el sitio de noticias, La Nación.