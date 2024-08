Córdoba también se sacude con el terremoto Alberto

Para Gill, la última novedad procesal fue el pedido de elevación a juicio. Mientras tanto, el ex funcionario albertista amplió su declaración en las últimas semanas, donde reafirmó su inocencia.

Al respecto, la denunciante Lourdes Astudillo se refirió a la coincidencia de los casos. “Me vi en las fotos de Fabiola, era muy amigo de Alberto”, comentó la ex pareja de Gill a Radio Continental.

Según la mujer, el ex intendente de Villa María la habría golpeado en numerosas ocasiones. “Me arrastró del sexto piso al tercero, me sacó una uña y quedé con muchos golpes”, explicó.

A la espera de una nueva resolución judicial, el debate de la continuidad o no de Gill en su cargo también se proyectó hacia otros casos similares dentro del poder cordobés. Casos que casi siempre terminaron con los funcionarios eyectados de sus cargos como medida disciplinaria.

Hemos decidido insistir con el pedido de juicio político al ministro Martín Gill en la próxima sesión de la Legislatura.

En los términos del artículo 112 de la Constitución de Córdoba debe ser removido del cargo por causal de indignidad y posible comisión de delitos dolosos. — Gregorio Hernández Maqueda (@ghmaqueda) August 12, 2024



En los términos del artículo 112 de la Constitución de Córdoba debe ser removido del cargo por causal de indignidad y posible comisión de delitos dolosos. — Gregorio Hernández Maqueda (@ghmaqueda) August 12, 2024

Antecedentes y política de género

Para el oficialismo cordobés, un escándalo de género en el seno de la administración no resultaría novedad, como tampoco la aplicación de medidas disciplinarias. Desde casos muy graves como el de Diego Concha (ex director de Defensa Civil provincial) imputado por presunto femicidio, pasando por Gustavo Folli (exjefe de Bomberos, ex subjefe de Policía de la Provincia y más recientemente director de Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba), Juan Ledesma (exdirector del Hospital de Niños y ex coordinador del COE), Francisco Flores (ex juez Civil y Comercial), y hasta Alfonso Mosquera (ex ministro de Seguridad), Gabriel Bermúdez (ex secretario de Transporte municipal), se desanda una contundente lista de ex funcionarios señalados por presunta violencia de género en los últimos años.

El común denominador entre ellos fue el proceso de expulsión casi inmediato de la administración, tanto a nivel provincial como en Córdoba capital (municipal). Ninguno de ellos permaneció en funciones con cuestionamientos abiertos.

En el caso de Gill, la postura oficial sería distinta. Para expulsarlo del gabinete provincial, el factor decisivo sería la expectativa de una posible condena o absolución en un eventual juicio.

Mientras tanto, Gill continuará ejerciendo como ministro de Cooperativas, cargo sobre el cual no cesó su trabajo. Y con él, seguirá incrementando el calor de la polémica que la oposición buscará aprovechar de cara al periodo de elecciones legislativas del año 2025.