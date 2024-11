Colapinto no pudo hacer nada con su Williams "viejo": Larga último en la Sprint Race

Pero en la clasificación de la Sprint Race de este sábado, Colapinto registró un tiempo de 1m 25s 683 en su primer giro cronometrado. Luego, el argentino mejoró este tiempo en cada una de sus salidas, pero siempre estuvo lejos de la Q2. Con un parcial de 1m 23s 423 finalizó último cuando bajaron la bandera a cuadros.

De hecho, el novato de Williams fue el único piloto que giró en 1m 23s. Incluso el Sauber de Guanyu Zhou registró 1m 22s 948. En esa Q1 los punteros le sacaron dos segundos de ventaja y Albon siete décimas. Este sábado a las 11:00 de Argentina, Colapinto largará último la Sprint Race, mientras que el tailandés lo hará 12°.

Cuando el argentino se bajó del Williams, en su primera impresión dijo que su vuelta fue "más o menos buena", pero agregó que "tenía cosas para seguir trabajando y mejorando porque, obviamente, no conozco el circuito. Pero estoy muy lejos y todavía no entiendo bien el porqué. Hay que seguir trabajando".

image.png

Luego, el argentino profundizó el análisis mecánico: "Obviamente que la suspensión vieja y todas las partes viejas que tengo en el auto no ayudan en nada. Tengo mucha ida de trompa en curva lenta, en curva de media velocidad, cuando le pido un poquito de aceleración empieza a patinar y voy muy de trompa. Así que nos está costando meter velocidad en las curvas, acá hay curvas muy largas en las que nos está costando mucho mantener una mínima alta".

"La verdad que es un poco complicado por ahora el fin de semana" se sinceró Colapinto, y agregó: "Hay que trabajar para tratar de entender qué hacer para mañana, pero definitivamente por ahora un poco complicado. No es que me sentí mal porque di todo lo que tuve. Es un poco frustrante porque vas perdiendo una décima o media décima por curva, es como un poquito acá, un poquito acá, un poquito acá y es lo que te da más bronca, porque no sabés por qué lado ir".

"Cuando perdés tan poquito por curva al final de la vuelta es un tiempo bastante grande. Hay que tratar de mejorar para mañana", concluyó el piloto. La Sprint Race es una carrera de 100 kilómetros (25-30 vueltas aproximadamente) que define la clasificación para la carrera del domingo. Colapinto sabe que debe conseguir un buen puesto para contrarrestar la desventaja en su monoplaza.

Más contenido en Urgente24

Milei aceptó la renuncia de Reinaldo Rodríguez y el juez se salva del juicio

Volkswagen y una nueva alianza estratégica con una empresa argentina

Huelga general en Italia contra el presupuesto de Meloni

Axel Kicillof desmiente a Clarín: "Si mi abuela tuviera rueditas, sería una bicicleta"