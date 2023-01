Clima 02/01: Entre alertas y nubes, así estará hoy el tiempo

Indicaciones por alerta naranja:

1- Buscá un lugar bajo techo.

2- 2- Mantenete alejado de zonas costeras y rivereñas.

3- Cortá el suministro eléctrico, si identificas riesgo de que el agua ingrese a tu casa.

4- No te refugies debajo de postes o cables de electricidad.

5- 5- En caso de verte afectado por este fenómeno (vos o alguien más) comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Clima en Argentina: Cómo estará en el NOA

La región del NOA, comprendida por Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja y Santiago del Estero, empezando por Jujuy, Tucumán y Salta que amanecieron con lluvias aisladas durante la mañana. A partir de la tarde tendrán cielo nublado hasta mañana martes que volverán las lluvias y para el jueves les espera una tormenta.

Por otro lado Catamarca y La Rioja para la fecha se encuentran con un clima dentro de todo amistoso, sin probabilidad de lluvias para la semana y afortunadamente sin calor extremo como suelen acostumbrar.

En Santiago del Estero el cielo nublado predominará esta semana y al igual que las otras provincias, no contará con lluvias esta semana.

Las temperaturas promedio para el NOA irán de los 18°C como mínima a los 35°C como máxima.

Clima en Argentina: Cómo estará en el NEA

Tres días de tormentas le esperan a la provincia de Formosa, mientras que en el Chaco solo será por hoy y en Misiones durará hasta mañana martes. En Corrientes el clima permanece nublado sin ánimo de precipitaciones.

Durante la semana al litoral le esperan buenos días, con sol pleno, a lo sumo un poco de nubosidad pero con días ideales para planificar al aire libre sin probabilidades de lluvias después del miércoles. Para el día de hoy, Formosa y Misiones cuentan con alerta amarilla por tormentas, se sugiere seguir con las indicaciones brindadas al inicio de la nota para evitar posibles accidentes.

La temperatura para hoy será de mínima 23° y la máxima 27° C.

Clima en Argentina: Cómo estará en el centro

La región central del país tendrá un clima con cielo mayormente nublado en la mayoría de las provincias que la conforman, durante la jornada de hoy y como bien viene presentando estos días. En AMBA y Córdoba las lluvias no se harán presentes esta semana así que el comienzo de año puede ser un poco agrio para los sectores agrícolas, pero las cosas pueden cambiar en cuestión de días y en el transcurso de la semana.

A diferencia de las provincias que conforman el litoral, Santa Fe y Entre Ríos tampoco contarán con lluvias esta semana, al contrario, tendrán días de cielo totalmente despejado y en algunos casos, parcialmente nublado pero con leve ascenso de la temperatura.

La Pampa por mientras, se mantiene despejado en toda la provincia pero le da la bienvenida a las nubes a partir de mañana martes hasta el día domingo con ascenso de la temperatura durante la semana que superarán los 35° C.

Las temperaturas para hoy serán de mínima 13°C que ascenderá a una máxima de 30° C.

Clima en Argentina: Cómo estará Cuyo

La predicción del clima para cuyo puede ser impredecible, pero no es el caso esta vez. Las provincias de Mendoza y San Luis contarán con tormentas aisladas para la noche y para mañana martes apenas unos chaparrones que serán visibles a partir de la madrugada en la primera, en San Luis el agua dirá presente nuevamente en la noche en forma de tormenta aislada. El miércoles contará con un día totalmente soleado y despejado pero el jueves volverá la tormenta y luego la semana será nublada y estable.

En San Juan a diferencia de sus vecinas, la semana será pacífica manteniendo un cielo parcialmente nublado desde hoy lunes hasta el día domingo.

Por mientras, el clima en cuyo se mantiene mayormente nublado con temperaturas que van desde los 16° de mínima hasta los 32° C de máxima.

Clima en Argentina: Cómo estará el sur del país

En la Patagonia el clima no se decidió y optó por brindarle un cielo nublado a la mayoría de las provincias del sector y a otras dos restantes lluvias, es por ello que, Santa Cruz y Tierra del Fuego se mantienen con lluvia durante esta jornada hasta el día domingo en el caso de la segunda, en la primera el clima permanecerá así hasta el día miércoles y luego estará nublado hasta el fin de semana. Durante la semana variará un poco entre chaparrones y vientos fuertes.

Hay un anuncio de alerta amarilla y naranja para ambas provincias por fuertes vientos por lo que es recomendable seguir las indicaciones brindadas al inicio de la nota para evitar posibles accidentes.

Por otro lado las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén tendrán una semana con cielo mayormente nublado desde hoy lunes hasta el día viernes que se asomará una tormenta aislada.

La temperatura oscilará entre una mínima de 6° con una máxima de 12° C para Tierra del Fuego mientras que para Santa Cruz la máxima será de 15° y la mínima de 7° C. Para Río Negro, Chubut y Neuquén la temperatura tiene un piso de 15° que ascenderá hasta los 29° C.

