Clarín se queja que la Corte no tiene plazos

Y la Corte no contesta. No dice ni sí, ni no, ni blanco ni negro. Como no dice nada, esa pericia no se puede revisar. Está congelada, paralizada, estancada, hasta que la Corte diga. ¿Y hasta cuándo puede durar esto? No hay límite. La Corte no tiene plazos para resolver

Luego de repasar los idas y vueltas del caso, agregó que "la Corte lleva un año de silencio".

"La Justicia tiene sus tiempos pero cualquiera puede ver cuándo se exceden los límites del sentido común. Si la investigación por la muerte de Nisman se vuelve cada vez más dificultosa a medida que el tiempo pasa, no debería ser la cabeza de la Justicia el sitio donde se dilaten los plazos inútilmente, en lo que se resolvería con un simple y veloz trámite de rutina. Es difícil entender por qué llevaría más de un año responder si corresponde que esa prueba la vea el fiscal -como dijeron todas las instancias anteriores-, o si debe hacerlo el juez. Cualquier respuesta sería mejor que la parálisis insólita del silencio perpetuo", criticó el medio.

En el Círculo Rojo entienden que muchos estarían preocupados por el recambio institucional y buscarían que resolver antes algunas causas muy sensibles. En cambio, otros esperan que no se toque ni mueva nada en estos meses.

¿Carlos Rosenkrantz se va?

Desde hace algunas semanas, las versiones sobre las elecciones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) fueron in crescendo.

Urgente24 pudo confirmar que se enfrió el proyecto de ley del radical porteño Emiliano Yacobitti que llevaba la firma también del jefe del bloque de Diputados PRO, Cristian Ritondo. Hay quienes especulan que hasta se podría retirar el proyecto.

El punto es que ese proyecto planteaba la elección automática del presidente del Máximo Tribunal según la antigüedad. Ricardo Lorenzetti no cuenta con el apoyo político del resto de los ministros.

Lo que sorprende es la falta de diálogo entre las principales figuras principales de los partidos políticos con los ministros o sus secretarios.

Allí no solo han resultado derrotados quienes apostaron a Lorenzetti como presidente de la Corte Suprema. También Clarín, quien a través del empresario Guillermo Seita, siempre tuvo preferencia por el oriundo de Rafaela, Santa Fe.

La nota de su secretario general de Redacción, Ricardo Kirschbaum, descuenta que Lorenzetti no tiene votos. Ahora bien, el Grupo Clarín deja entrever que intenta imponer fecha para la elección -una semana después de las PASO-.

Resulta extraño que no tenga en cuenta que la CSJN no tiene plazos y, lo más probable, es que no sea esa la fecha.

En el entorno de Horacio Rosatti resumen: "Hay gente muy apresurada. Se habla mucho y no hay nada". Pregunte en el despacho que se pregunte, nadie va a decir nada porque lo que menos quieren los ministros es quedar como el candidato de Clarín y correr la misma suerte que el actual presidente Carlos Rosenkrantz.