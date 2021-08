Elecciones, la llave que destraba la interna en la CSJN

En lo pasillos del Palacio de Tribunales, el rumor que circula es que Lorenzetti intenta por todos los medios autopostularse a presidir el Poder Judicial, "pero hay que remarcar que cuando él fue presidente concentró todo el poder de decisión y centralizó en su figura las decisiones políticas que se tomaban en las causas sensibles que llegaban. Es muy probable los otros ministros quieran dejar el poder que ahora tienen gracias a la horizontalidad que Rosenkrantz tuvo que establecer, luego de encontronazos e internas", confirmaron a Urgente24.

Por otro lado, no se debe ignorar la paciencia que siempre tiene la CSJN y los tiempos políticos que se toma. Esto es, en el Máximo Tribunal, sus ministros no van a tener una decisión tomada hasta no conocer el resultado de las elecciones legislativas de noviembre.

Por lo tanto, los ansiosos deberán esperar, incluidos la Casa Rosada y el Instituto Patria, desde donde se intenta aumentar el número de ministros, que actualmente es de 5, y remover jueces que consideran formaron parte de lo que políticamente se llama lawfare a todas aquellas causas que no se pueden explicar o defender en los tribunales.