"Cambio de paradigma" libertario: Profesionales manejando Uber

Jajsjsjsj como los toman de boludos a sus votantes nunca vi algo asípic.twitter.com/2BaJheK1ZI — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) October 24, 2024

Lemoine aclaró que, si bien todavía los números no son "para festejar", permiten divisar que el repunte económico ya comenzó: "No es para festejar porque hay gente a la que todavía le va mal, pero hay gente que me está diciendo: ‘che, sabés que me está yendo muy bien, sabés que empecé a vender de nuevo…”.