Balotaje: "La opción es tan grave que no cabe la neutralidad"

Está claro que Juntos por el Cambio está roto de hecho, no hacen falta muchos argumentos para explicarlo. Y quienes rompieron, porque rompieron las reglas mínimas de convivencia aún en la disidencia, de poder debatir algunas cuestiones, fueron (Mauricio) Macri y (Patricia) Bullrich. Macri es hoy el titiritero de Milei. Hay una entrevista muy interesante, muy defendida, que fue la que él le concedió al premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, quien le preguntñó '¿Qué harías si fueses otra vez Presidente?' y él respondió 'Lo mismo pero más rápido'. Eso es una proyección a la motosierra. Obviamente pueden tener algunas disidencias pero no de fondo. Está claro que Juntos por el Cambio está roto de hecho, no hacen falta muchos argumentos para explicarlo. Y quienes rompieron, porque rompieron las reglas mínimas de convivencia aún en la disidencia, de poder debatir algunas cuestiones, fueron (Mauricio) Macri y (Patricia) Bullrich. Macri es hoy el titiritero de Milei. Hay una entrevista muy interesante, muy defendida, que fue la que él le concedió al premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, quien le preguntñó '¿Qué harías si fueses otra vez Presidente?' y él respondió 'Lo mismo pero más rápido'. Eso es una proyección a la motosierra. Obviamente pueden tener algunas disidencias pero no de fondo.