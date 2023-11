Balotaje 2023: Dónde y cuántos argentinos votan en el exterior

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fericaherz%2Fstatus%2F1726193271620448314&partner=&hide_thread=false Fiscalizar y votar, ahí va mi pequeño granito de arena. Por más y mejor democracia #EleccionesArgentina #ArgentinosEnElExterior #Malasia pic.twitter.com/cOktyFjlzt — ericaherz (@ericaherz) November 19, 2023

A diferencia del voto en territorio nacional, el sufragio que se realiza desde el exterior no es de carácter obligatorio, sino voluntario, y no se necesita justificar la no emisión. Además es con boleta única.