Axel Kicillof, al rescate... con un ancla

En diálogo con 'FM Rock & Pop', el mandatario provincial afirmó que tiene un "diálogo fluido" con Alberto Fernández y Cristina Kirchner, aunque dijo no saber si ellos retomaron el contacto tras las diferencias públicas de la semana pasada: "No lo sé, pero porque no les pregunté. Preguntales a Alberto y Cristina, yo no soy vocero de nadie".