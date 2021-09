Recordemos que el Movimiento Evita mantiene una tensa relación con el sector del Frente de Todos que responde a Cristina Kirchner (específicamente con La Cámpora), tensión que quedó en evidencia durante el armado de las listas de cara a las PASO.

Ya la designación del ex intendente Juan Zabaleta como ministro de Desarrollo había provocado una sensación de pérdida del control de esa palanca por parte de las organizaciones sociales. Y el Movimiento Evita, a través de Emilio Pérsico, criticó fuertemente al Gobierno Nacional al asegurar que "no ven" lo delicada que es la situación social del país.

Luego, tras la derrota en las PASO y en medio de la interna entre el 'albertismo' y el 'cristinismo', el Movimiento Evita anunció que marcharía a Plaza de Mayo en respaldo del Presidente. Pero rápidamente, Alberto Fernández desactivó esa manifestación, para no profundizar la pelea con Cristina Kirchner. En este nuevo equilibrio que busca el Gobierno de cara a noviembre entre los sectores que componen el Frente de Todos, parece que Alberto Fernández quiere correr al Movimiento Evita del Gabinete. Y en ese contexto estaría el ofrecimiento de una embajada a Fernando Chino Navarro.

En este contexto, Fernando Navarro salió a 'bancar' al Movimiento Evita, lo que deja entrever que dicho movimiento está manteniendo una lucha de poder dentro del Frente de Todos (y que la estaría perdiendo...).

Volviendo a la entrevista de hoy, Navarro insistió en que se otorgue el 30% de la obra publica nacional provincial y municipal para las cooperativas del Movimiento Evita. Y dijo que eso es algo que "está haciendo Biden en Estados Unidos". Según expuso, esto "creará ciento de miles de empleos".

Con este reclamo de trabajo para los movimientos sociales, deja en evidencia también que la asistencia social parece ser la gran crisis dentro del FdT.

Además, 'blanqueó' que hay "contrapuntos" dentro del Frente de Todos sobre cómo continuar, pero se mostró confiado en que habrá un acuerdo.

"Es obvio que se está discutiendo (el rumbo) sino no habría contrapuntos, es bueno que se discuta si la discusión se centra en el hombre y mujer de pie, la microeconomía, porque la gente la está pasando muy mal", aseguró Fernando Chino Navarro.

Y continuó: "hay que construir un consenso que ordene la macro pero también la micro, porque sino no tenés un país. Es el debate que tenemos hace 55 años".

"Si nosotros como gobierno tomamos medidas pensando en la elección no entendimos el mensaje de la sociedad, hay que trabajar mucho, estar en la calle y cerca de la gente (...) pero en término de medidas tenés que pensar en el largo plazo, no en noviembre", afirmó.

"Como coalición de gobierno tenemos que llegar a acuerdos mínimos, lo vamos a lograr, tenemos vocación de discutir y lo ponemos sobre la mesa. Alberto, Cristina, Massa, los gobernadores, los intendentes, la CGT y los movimientos sociales, vamos a ponernos de acuerdo", finalizó el líder del Movimiento Evita.

Organizaciones sociales, muy afectadas por la pandemia

Banco de Alimentos y la consultora Voices! analizaron el impacto de la pandemia en las organizaciones sociales del conurbano Bonaerense. La principal conclusión arrojada por el estudio es que 6 de cada 10 organizaciones se sintieron sobrepasadas como efecto de la pandemia, y manifestaron que no están logrando sus objetivos o lo hacen de forma parcial.

La pérdida de presencialidad y la logística para adaptarse fueron los principales aspectos, seguidos de la merma de recursos, ya que en un 45% de los casos disminuyó la cantidad de donaciones de dinero a la vez que aumentó el promedio de beneficiarios, al incorporarse familias completas y adultos mayores a los comedores.

Los contagios de COVID y sus consecuencias también complejizaron la logística, ya que casi un 50% de las organizaciones explicó que tuvo que cancelar actividades, o realizarlas, pero con gran dificultad. No obstante, 9 de cada 10 se mantienen optimistas frente a los desafíos futuros y 8 de cada 10 aseguran que la pandemia despertó mayores sentimientos de solidaridad.

Representantes de 325 organizaciones sociales del conurbano bonaerense -sobre una base de 1200- participaron del relevamiento.

Consultadas acerca de cuál es el principal problema que tiene su organización, la mayoría respondió "falta de financiamiento" (46%) y "covid" (40%). En tercer lugar figura la "falta de alimentos" (37%).

8 de cada 10 organizaciones se vieron "muy" o "bastante" afectadas por la pandemia.

Margarita Barrientos cerró 2 comedores

En este contexto, ayer Margarita Barrientos, titular del comedor comunitario Los Piletones, reveló con mucho pesar que la falta de apoyo y de abastecimiento la llevaron a cerrar dos comedores, uno en Santiago del Estero y otro en Cañuelas.

"Me cuesta mucho mantenerlos. En Santiago del Estero hace nueve meses que no tengo ayuda", aseguró.

En declaraciones radiales, Margarita Barrientos dijo que "se acrecentó mucho la demanda de gente que viene, todos los días incorporamos una o dos familias. Muchos vienen por primera vez a pedir ayuda, no solamente de comida".

"En Santiago del Estero hace nueve meses que no tengo ayuda. Tuve que cerrar un comedor por falta de ayuda por que no podía abastecerlo", dijo y señaló sobre el futuro del hogar de abuelos que dirige allí también: "El hogar de abuelas lo abastezco de aquí. Se me está complicando mucho porque no puedo mandar camiones para allá".

Por otra parte, Barrientos contó que el comedor que dirigía en la ciudad bonaerense de Cañuelas también tuvo que dejarse de lado porque no pudo seguir manteniéndolo. "Lo que más necesito es que me ayuden para no cerrar ningún comedor más", reclamó luego.

Margarita es fundadora de Los Piletones, que funciona desde 1996 en Villa Soldati y recibe más de 3.000 personas a diario para darles un desayuno, almuerzo y cena. Este fue el inicio de una serie de obras benéficas que emprendió ella misma y que hoy se expresan en la fundación que lleva su nombre.