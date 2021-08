Omar Perotti busca el voto de los jóvenes

https://twitter.com/omarperotti/status/1425995816704086019 En el Día Internacional de la Juventud, participé de un encuentro con jóvenes que pertenecen a la Federación de Estudiantes Secundarios de la ciudad de Rosario, para generar discusiones que permitan ver todas las realidades. pic.twitter.com/36pQ6ulosL — Omar Perotti (@omarperotti) August 13, 2021

“Comparto plenamente la idea. Hay proyectos presentados, pero me comprometo a enviar uno que ojalá dispare la discusión para juntar a todos los que están representados. Es una instancia donde como provincia estamos retrasados; como no hemos actualizado la Constitución el voto habla de los 18 años y pareciera que entraríamos en contracción si aprobamos una ley que hable de esto, pero hay jurisprudencia que empuja fuerte a que la provincia vaya adecuando su normativa legislativa más allá que se haya o no modificado la Constitución”, fundamentó Omar Perotti.