image.png Razei, imputado por el atentado a la AMIA, abrazo a Ortega, Maduro y Díaz Canel.

Queja de la DAIA y embajada israelí

"Daniel Capitanich no es un diplomático, ni de carrera ni político. Es un delegado incierto que ha cometido un delito: no haber denunciado a Interpol y a la Justicia de nuestro país la presencia de un terrorista con alerta roja imputado de la comisión del atentado al edificio de la AMIA-DAIA. Daniel Capitanich no puede ser tachado de ignorante. La impericia es la sospecha, de mínima", dijo Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA.

Fuentes de cancillería citadas por lanación.com apuntan que Capitanich informó a sus superiores que “nunca se cruzó ni saludó a Rezai, ni sabía que estaba en el evento”, mientras él estaba en otra parte del predio.

Ese mismo medio consigna además declaraciones adjudicadas a funcionarios de la embajada israelí en Buenos Aires. “Lamentamos ver cómo unos de los acusados por la justicia argentina en la causa del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA que se cobró la vida de 85 personas el 18 de julio de 1994, compartió un evento oficial con funcionarios argentinos. El Sr. Mohsen Rezai ha sido signado en el REPET (Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento) y sobre su persona pesa una circular roja de Interpol. Definitivamente, en memoria de las víctimas y sus familiares, repudiamos este tipo de acciones que solo honran la impunidad. Una vez más, condenamos el apoyo de Irán al terrorismo internacional y exhortamos a las autoridades nacionales e internacionales a hacer efectivas las medidas establecidas contra los acusados”, expresaron desde la oficina de la embajadora Galit Ronen.

JxC quiere interpelar a Cafiero...o que renuncie

Desde Juntos por el Cambio apuntaron directamente contra el canciller Cafiero para quien pidieron una interpelación en el Congreso e, incluso, su renuncia.

"Ante la presencia cómplice de nuestra cancillería en acto en el que se encontraba presente alguien oficialmente acusado por nuestra justicia del atentado a la AMIA con pedido de captura internacional, estaremos presentando un pedido de interpelación urgente al canciller Santiago Cafiero", publicó en su cuenta de Twitter el diputado nacional Waldo Wolff.

Por su parte, la titular del PRO, Patricia Bullrich, también utilizó las redes sociales para manifestar su rechazo: "¡El precio de apoyar dictaduras! Capitanich, en la asunción de Ortega en Nicaragua, junto a un acusado iraní por el atentado a la AMIA, con alerta roja de INTERPOL. Luchamos 4 años para mantener esas alertas y ahora las ignoran. El Memorándum fue una herramienta de impunidad".

En un comunicado, el presidente de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro afirmó que "la presencia del embajador argentino en Nicaragua, Daniel Capitanich, en aval del dictador Ortega, junto a un acusado del ataque terrorista a la AMIA constituye un hecho de enorme gravedad".

"Vamos a exigir que el canciller Santiago Cafiero y Capitanich rindan explicaciones en el Congreso. Es una deshonra para el país y un insulto a la memoria. Vergonzoso que nuestro país siga avalando dictaduras e impunidad", subrayó Ferraro.

"La presencia de uno de los acusados por la Justicia Argentina del cometer el atentado a la AMIA en la asunción de Daniel Ortega como Presidente de Nicaragua, en las narices de nuestro canciller Santiago Cafiero amerita la renuncia Cafierito", apuntó por su parte el diputado Gerardo Milman.