Alberto Fernández no habla pero sí da 'like' en Twitter

Qué dicen esos mensajes

Los 'likes' del Presidente son muy curiosos, porque en medio de la crisis que está atravesando su gestión, hay tiempo para mirar las redes sociales y leer los mensajes de quienes muestran apoyo a la figura presidencial en medio del torbellino oficialista.

"En momentos de incertidumbre es imperativo preservar las instituciones. Siempre...", escribió Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá y ese mensaje fue uno de los que llamó la atención del Presidente.

También hubo mensajes de dirigentes políticos a los que Alberto Fernández les dio like casi de inmediato en redes sociales.

"Cualquiera sea la decisión que se tome, apoyo firmemente al presidente @alferdez y al @FrenteDeTodos. Somos parte de esta coalición y no debemos temerle al diálogo y debate interno. El camino de la reconstrucción no debe detener su marcha", escribió el senador nacional Sergio Leavy, mensaje que la cuenta oficial del Presidente le dio like.

Otros mensajes a los que el Presidente les dio 'me gusta' fueron los siguientes:

"Quiero manifestar mi total apoyo al Presidente @alferdez, a quien considero el único dirigente que puede garantizar el equilibrio en la coalición de gobierno y conducir el país hacia la reconstrucción", escribió el senador Edgardo Kueider.

"Tenemos la responsabilidad de trabajar juntos para mejorar la vida de los argentinos, y apoyar al gobierno del presidente @alferdez en su compromiso con el país", dijo por su parte Camau Espinola, senador nacional.

Otro mensaje que le gustó al Presidente fue el que posteó Enrique Tomás Cresto, Administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, que escribió:

"Todo nuestro apoyo al compañero Presidente @alferdez. La unidad y fortalecimiento de la coalición gobernante y del @FrenteDeTodos constituyen la mejor garantía para la reconstrucción del país", escribió en Twitter.

Por último, el presidente Alberto Fernández también le dio like a una entrevista de Antonio Caló, de la UOM, que dio al programa Argenzuela de Jorge Rial, entrevista en la que dijo: "Nosotros vamos a apoyar al gobierno nacional".