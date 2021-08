"Este país lo gobierna gente que cree que lo primero es el ser humano, el trabajo, la producción, el conocimiento, la salud y la educación", afirmó.

"A la provincia la endeudaron con la misma lógica que al país" dijo Alberto Fernández en Tecnópolis. Y fustigó que "no terminaron de hacer obras porque no les importa la gente, simplemente por eso".

"Nos acusaron de un montón de cosas pero estamos entre los primeros países que comenzaron a vacunar a sus ciudadanos", afirmó Alberto Fernández.

"No me perdonan que haya promovido esta unidad, ni me perdonan que haya convertido en servicio público a internet y la telefonía celular", advirtió el presidente, y agregó: "sepan que lo que venden ciertos canales, diarios y radios, es el resultado que hemos puesto la mano en el bolsillo en favor de los argentinos".

"No voy a traicionar a nadie, ni a Cristina, ni a Massa, ni a Máximo, ni a ningún compañero, ni al pueblo argentino", expresó Alberto Fernández. Y dijo que "ninguna tapa de diario me doblega".

"Quiero hacer honor a lo que hicimos con gran esfuerzo; que fue preservar al vida de los argentinos, la producción, el empleo y ahora sí levantar a la Argentina para que se ponga de pie para siempre", dijo el Presidente en otro tramo de su discurso.

"Empezó un tiempo distinto, ya cruzamos la puerta. Ahora sí vamos a poder hacer lo que soñamos con Axel y con Cristina”, aseguró.

"Somos un movimiento que ama al pueblo. Con ese amor vayamos a abrazar al prójimo, nadie se salva solo dice nuestro Papa Francisco, y también lo dijo Perón alguna vez cuando pidió que la comunidad se organice. Les pido todas las garras, saquemos la militancia a la calles y demostrémosle a la Argentina que estamos para gobernar el tiempo que haga falta para que la Argentina, de una vez y para siempre, cambie. Para vivir la vida que queremos", finalizó Alberto Fernández el encuentro del Frente de Todos en Tecnópolis.