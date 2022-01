Alarmantes fotos de Florencia Kirchner en el baño

flor1.jpg La extrema delgadez de Florencia Kirchner, que se observa claramente en las fotos que publicó la hija de Cristina Kirchner, alarmaron en las redes sociales.

flor2.jpg Florencia Kirchner publicó más de una foto que tomó en un baño.

flor3.jpg La extrema delgadez de Florencia Kirchner capturó todas las miradas en las redes.

"Viendo a Flor K y los resultados de (Diego) Maradona, demuestra que la medicina Cubana no te cura. Sólo te brinda un exilio barato", señaló, haciendo referencia al tratamiento médico que recibió en La Habana entre 2019 y 2020.

Pero no fue la única que comentó sobre el físico de Florencia K. Una lluvia de usuarios de Twitter dejaron mensajes alertados y también pidiendo ayuda por ella, aunque muchos aprovecharon para afirmar que CFK "no le da pelota" a su hija menor.

No es la primera vez...

El estado de salud de Florencia Kirchner ya había sido noticia cuando pasó más de un año en La Habana por un tratamiento médico. Flor había viajado a Cuba en febrero de 2019 para participar de un seminario de guión de cine y, por problemas de salud, no pudo regresar a la Argentina.

cris h flor.jpg Cristina Kirchner junto a su hija Florencia Kirchner cuando era tan solo una niña.

flor y cris.jpg Florencia y Cristina Kirchner, en Cuba.

De acuerdo al diagnóstico que había difundido Cristina Kirchner, la más joven de los Kirchner estaba afectada por "trastorno de estrés postraumático; síndrome purpúrico en estudio, polineuropatía sensitiva desmielinizante etiología desconocida, amenorrea en estudio, bajo peso corporal y linfedema ligero de miembros inferiores de etiología no precisada".

En su cuenta de 'Twitter', la vicepresidenta anunció a fines de marzo de 2020 su retorno desde la isla caribeña. "Ella junto a sus médicos y sus médicas, lograron restablecer parte de su salud perdida y hace un tiempo vienen trabajando su regreso a casa. Pero ya se sabe, nada es tan sencillo. Por eso Flor me pidió que la venga a buscar para ayudarla... sentía que sola no iba a poder", indicó la ex mandataria.