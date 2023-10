Agustín Rossi: "Éramos pocos y apareció Pando"

En ese sentido, recordó que Milei dijo que "hubo una guerra, hubo excesos, no hubo terrorismo de Estado" y estimó que "lo que le faltó decir es que para él no hubo terrorismo de Estado, que no hubo plan sistemático".

"Si no hay plan sistemático, no hay delitos de lesa, si no hay delitos de lesa y todos los que están procesados y condenados, quedan liberados porque los delitos que cometieron ya prescribieron", agregó.

Por otra parte, Rossi subrayó que "cuando le preguntan a Milei y a Villarruel sobre la democracia, nunca tienen una respuesta contundente".

"A lo sumo de dirán 'gobierno militar o de facto', pero nunca dirán 'dictadura'. Villarruel piensa que Raúl Alfonsín, fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, uno de los que presentaban los recursos de Hábeas Corpus, era abogado de terroristas", dijo Rossi y afirmó que ese tipo de consideraciones son "infamias" contra el expresidente radical.

Finalmente, el jefe de Gabinete afirmó que el postulante libertario "guardó la motosierra" después de los resultados del domingo 22 octubre y que, luego del acuerdo con el PRO, "nadie sabe qué está vigente" de la propuesta de Milei.

"Lo único que tiene de disruptivo es el peinado; después, no tienen ninguna propuesta para cambiar la Argentina. ¿Con Macri va a cambiar la Argentina? Lo que sí va a haber es mucho caos. Se escribe Cambio; se lee caos", ironizó.

