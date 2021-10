Afiche contra CFK hizo renunciar a un candidato en Santa Fe

“Dentro del debate de ideas, todo. Ahora cuando el debate traspasa el plano personal, la estigmatización, la actitud antidemocrática, la condena, el escrache, me parece un hecho gravísimo”, insistió Contigiani.

“Va mi repudio absoluto, porque no forma parte de mi accionar político, de mi vida política, no creo en esos caminos. Estoy convencido del diálogo y el debate democrático siempre, no creo en la grieta; siempre me verán discutiendo ideas y en el mismo lugar”, agregó el ahora ex candidato a diputado nacional.

Luis Contigiani no escatimó en críticas para su excompañero de fórmula. Aseguró que ese afiche “es una estética que sólo la pueden practicar gobiernos y pensamientos autoritarios. Nunca se puede dar eso en un marco del debate político democrático. Junto con eso va mi renuncia a la candidatura a diputado nacional”.

Por último, el exministro de la gestión de Miguel Lifschitz aseguró que intentó dialogar con Jorge Boasso, pero que no tuvo éxito.“Intenté una corrección, tenía la esperanza hasta de un pedido de disculpas por semejante barbaridad”, reconoció.

“Pensemos lo que pensemos de Macri o Cristina, hay límites que en democracia no podemos permitir. No estoy de acuerdo, tengo otra convicción, no es mi estilo, creo que es un límite muy peligroso”, concluyó Luis Contigiani.