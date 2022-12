'Administración Fraudulenta' puede caerse en la Apelación

En el caso que compete a CFK, el abuso de confianza por el cual fue condenada no es el determinante sino un abuso ulterior a la legítima recepción del bien por el autor, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o perjudicar los intereses confiados.

Hay antecedentes en diversos fallos de lo que intentará ahora Beraldi.

El problema mayor lo tienen los opositores acérrimos de CFK porque han presentado un caso que parecía una condena segura y por la figura mayor, la jefa de asociación ilícita. Habrá que explicar si el caso presentado a la opinión pública tenía la consistencia que prometían los medios, periodistas y dirigentes políticos del lado Anti K de la Gran Grieta argentina.

Esta realidad, que conoce CFK, le permitió apostar por la victimización: “No soy mascota. Yo nunca voy a ser mascota del poder, esto quiero decirlo. Y no ser mascota del poder, como dice esa canción del Indio Solari que tanto le gusta a Máximo, mover la patita, hacerte la muertita, bueno, conmigo no. Yo mascota de ellos no voy a ser nunca. Así me den no 6 años, me den 20 años y me condenen”.

Hay quienes afirman -quizás porque sin ella, no existen- que, detrás de la frase está el inicio del último intento de CFK por ser candidata presidencial en 2023: el Operativo Clamor y la idea de lo que pudo Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

Sin embargo, la Grieta se encuentra tan consolidada acerca de CFK -quienes creen que es culpable no modificarán su punto de vista y quienes creen que es inocente, tampoco- que dificilmente existan cambios de posiciones al respecto, y con esta imagen negativa tan elevada sin duda CFK no puede resultar una precandidata potente.

Esto también lo sabe CFK, y no lo oculta. Pero pocos le creen. ¿Será que los del otro lado de la Grieta no quieren que se vaya porque se terminaría la Grieta?

Ahora, ella lo ha dicho, se crea o no:

"No voy a ser candidata. Una muy buena noticia para usted (Héctor) Magnetto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre de 2023 no voy a ser candidata, no voy a tener fueros , no voy a ser vicepresidenta. Así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted nunca, jamás, ¿entiende?.No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta ni a senadora", reveló.

"Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a como me volví el 10 de dicmebre de 2015 a mi casa, la misma casa de donde salí el 25 de mayo de 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero".

