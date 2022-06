“Ojalá dejen de hablar en televisión y vengan a la casa del pueblo”, dijo el diputado, y generó gritos y cuestionamientos desde la bancada oficialista.

“La Argentina debe ubicarse en defensa de los derechos humanos y de las libertades, no al lado de los países que violan los derechos humanos”, prosiguió Milman, y dijo que se sintió “insultado” por las explicaciones del titular de la AFI, Agustín Rossi, quien especuló con que los iraníes estaban instruyendo a los pilotos venezolanos.

A su turno, Juan Manuel López, jefe del bloque de la Coalición Cívica, expresó su preocupación por la embajadora venezolana en Argentina “que bien sabe de aviones, narcotráfico, de contrabando y de Irán”.

“Estamos en medio de una guerra, el Presidente desfila por el mundo y propone como puerta de entrada a Rusia y seguro somos puerta de entrada de Irán con cobertura de Venezuela, eso es peligroso para nuestra seguridad”, dijo.

"Intentan montar un show mediático"

Al tomar la palabra el diputado Germán Martínez, jefe de la bancada del Frente de Todos, explicó que el oficialismo rechazó los pedidos de la oposición porque “los organismos del Estado hicieron todo lo que tenían que hacer”.

Martínez afirmó que están convencidos de que los planteos opositores no eran más que “un nuevo intento de montar un show mediático para desgastar al Gobierno”.

“La PSA y la PF hicieron todo lo que tenían que hacer. No se encontró absolutamente nada. La Dirección Nacional de Migraciones hizo todos los controles que tenía que hacer: ninguna de las personas está en ninguna situación de alerta”, insistió el jefe del bloque del Frente de Todos.

Martínez también criticó a la oposición por fundamentar sus pedidos de apartamiento únicamente “en fuentes periodísticas”. “¿Quién fundamenta estas cosas entonces?”, arremetió.

En ese momento, varios diputados de la oposición comenzaron a gritar. Como casi siempre, Fernando Iglesias (JxC) fue uno de los más enfervorizados. “Caraduras”, gritó en más de una oportunidad. Ante este descontrol, Sergio Massa tuvo que pedir silencio en varias oportunidades.

“Omiten decir lo que pasó en Paraguay a mitad de mayo. Está claro qué vuelo se estaba haciendo, para qué empresa se estaba haciendo y el titular de esa empresa, amigo de qué dirigente político de argentina era ”, dijo Martínez en referencia a la relación entre Mauricio Macri y Horacio Cartes, ex presidente de Paraguay.

Esas declaraciones generaron nuevos gritos en el recinto. “Diputado Lombardi, ubíquese”, lo retó Massa. Y si bien Martínez retomó su discurso, continuaron los gritos fuera de micrófono, en especial de Fernando Iglesias.

“¿Se puede callar la boca, diputado? No me obligue a aplicar el reglamento. Cállese la boca, diputado Iglesias, cállese la boca. Respeto también es escuchar, no sólo hablar”, lo increpó Sergio Massa.

Iglesias y Lombardi la boquearon de más y Massa los frenó enseguida: "¡Cállese o...!"

Finalmente los planteos de Juntos por el Cambio fueron rechazados por 114 votos negativos y 104 positivos. Cabe destacar que este tipo de pedidos necesita dos tercios de los votos para ser aprobado, por lo cual no había posibilidad de que eso ocurriera dada la paridad entre los dos interbloques mayoritarios.

