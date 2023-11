80 no es 350: Denuncia electoral contra La Libertad Avanza

Que, tal como surge del informe que antecede, se advierte que, en las entregas efectuadas hasta la fecha, la agrupación “La Libertad Avanza”, ha presentado sus fajos con una cantidad sustancialmente menor de boletas, que, en algunos casos, no alcanza a un cuarto (25%) de la cantidad máxima sugerida, notándose también en muchos casos que la cantidad de fajos tampoco alcanza a cubrir todas las mesas de los municipios que se están procesando para su entrega al Correo; lo que obligó a sacar fajos de las bolsas de contingencia, o inclusive restarlos de otros municipios de procesamiento posterior, para poder completar las mesas. (...)".

Respuesta

Guillermo Francos, integrante de la 'mesa chica' de La Libertad Avanza declaró: “No incumplimos ninguna norma de la Justicia”.

El supuesto ministro de Interior en caso de ganar Javier Milei, manifestó que “entregamos las boletas que había que entregar. En la provincia de Buenos Aires, por mesa, fueron entregadas entre 60 y 80 boletas. La justicia había dicho un máximo de 350 boletas por mesa”.

“Casualmente no queremos que nos roben las boletas, de entrada, y tener para reponer. Siempre nos han robado boletas”, afirmó.

Por cierto que es muy raro. De hecho, el PRO -hoy aliado de La Libertad Avanza, y ganador en varios comicios- nunca tuvo una conducta semejante.

Fundamentos

Las mesas están organizadas en base a 350 empadronados. Por ese motivo se exigen bolsas de 350 boletas para distribuir e inclusive las de reposición.

La Libertad Avanza estaría entregando bolsas de 80 boletas cada una. ¿Por qué sucede esto? No hay un argumento concluyente. En teoría no quiso imprimirse en exceso, pero esto sería insólito cuando está en disputa el poder presidencial.

Considerando las denuncias que ha realizado Javier Milei al igual que su círculo más cercano sobre o fraude o irregularidades en el escrutinio, la Justicia Electoral bonaerense ha decidido anticiparse y realizar la verificación correspondiente desde el inicio del comicio.

"(...) Ahora bien, dicho esto, es también deber de esta Junta advertir que una entrega de boletas tan deficiente como la que se observa hasta aquí por parte de “La Libertad Avanza”, no se adecúa a las previsiones estimadas por este Tribunal, para el mejor desarrollo de la jornada comicial.

Debe recordarse, en tal sentido, que no existe forma de que la Junta Electoral remita boletas a cada mesa de votación, ni para el sistema de contingencia, si estas no le son entregadas por las propias agrupaciones políticas participantes de la elección, en la cantidad, tiempo y forma oportunamente fijada para permitir su adecuada distribución. Debe recordarse, en tal sentido, que no existe forma de que la Junta Electoral remita boletas a cada mesa de votación, ni para el sistema de contingencia, si estas no le son entregadas por las propias agrupaciones políticas participantes de la elección, en la cantidad, tiempo y forma oportunamente fijada para permitir su adecuada distribución.

Este Tribunal, claro está, no dispone por sí mismo de boletas de las agrupaciones, en tanto la ley pone, expresamente, a cargo de éstas su impresión y distribución.

Es importante traer a colación sobre este punto, que a fin de que las agrupaciones cumplan con la obligación aludida -provisión de boletas a las mesas de votación- el Estado Nacional destina y les transfiere fondos de asignación específica para dicha impresión de boletas, habiéndose asignado en esta oportunidad, por Disposición n° 16/2023 de la Dirección Nacional Electoral, una suma de $ 258.379.302,50 para cada una de las alianzas participantes. (...)".

Sospechas

Hay una velada imputación de la Justicia Electoral bonaerense a La Libertad Avanza: si el Estado Nacional dispuso un dineral para la impresión de boletas, es inadmisible que se entreguen paquetes de 80 boletas y no de 350 unidades.

¿Qué sucede con el dinero de los electores asignado al frente electoral que debe competir en el balotaje?

Lo más grave es que el daño ya está provocado y en parte es irreversible a causa del calendario estricto que debe cumplirse para entregar todos los kits a las mesas electorales en el despliegue logístico:

"(...) Que vista la situación planteada, debe tenerse presente que ya se encuentran cargadas a los vehículos del Correo, para su distribución hacia sus respectivos destinos, las entregas correspondientes a los municipios de las Secciones que detalla el informe, por lo cual, surge pertinente recomendar, enfáticamente, a la agrupación que redoble sus esfuerzos en dichos municipios en cuanto a la provisión y reposición de boletas que corresponde realizar a sus fiscales y que, en relación a los municipios de las secciones Primera, Tercera y Capital, revean los volúmenes de boletas que habrán de entregarse a esta Junta, a fin de que sean aumentados los mismos, y cumpla con las cantidades de fajos indicadas por esta Junta, de conformidad con en el Anexo I del Acta 31 o, en caso de mantenerse la actitud hasta aquí sostenida lo aclaren debidamente por escrito ante esta Junta en el plazo de 24 horas."

