El fiscal de instrucción N° 4 de Pilar, Andrés Quintana, resolvió el procesamiento del referente de la Coalición Cívica (CC-ARI) local, Matías Yofe, en el marco de la denuncia formulada el 16/04/2025 -"a sabiendas de que ello era falso y bajo juramento de decir verdad"-, que 3 ruedas de su Ford K habían sido dañadas ("le habían realizado cortes con un objeto contundente"), atribuyendo el hecho a "una represalia vinculada a una supuesta persecución política".
PREVISIBLE
1er. procesamiento de Matías Yofe, de la CC-ARI, y se le complica a Leandro Camani
El montaje contra Jorge D'Onofrio no fue sostenido por el denunciante Matías Yofe, de la CC-ARI, fue procesado y hay sospechas sobre Leandro Camani.
Todo esto es en el marco de la campaña contra Jorge D'Onofrio cuando era ministro de Transporte bonaerense, y se enfrentó a uno de los concesionarios del sistema de fotomultas, Leandro Camani, a quien se relaciona con Yofe. La campaña de denuncias derivó en la renuncia de D'Onofrio al gabinete provincial, aunque prometió demostrar la falsedad de las imputaciones en su contra.
Yofe -personaje de la cercanía de Elisa Carrió- fue asistido por Albana Zoppolo Cinelli, y realizó su descargo, que por insuficiente derivó en su procesamiento por 'Falso testimonio', según el artículo 245 del Código Penal.
En verdad son 4 denuncias que fueron consideradas falsas por el magistrado interviniente pero que en su momento resultaron en el beneficio para Yofe de una custodia personal integrada por efectivos de Prefectura y de la Policía Bonaerense.
La 2da. denuncia consistió en que aquel 16/04/2025 él también denunció que en el shopping Champagnat fue seguido por un sujeto sospechoso que se movilizaba en una camioneta Amarok (VW) y que después de estacionar "lo miraba de forma intimidante" (según el expediente); y esto fue antes del 30/07/2025 cuando en una fiscalía de Tigre denunció que, en horas de la noche, sujetos no identificados ingresaron al local de CC-ARI en Villa Morra, golpearon al sereno, destrozaron mobiliario, vandalizaron las paredes y "habrían realizado alusiones de carácter intimidante".
La 4ta. denuncia de Yofe -y que el fiscal tuvo en cuenta para su resolución-, fue la "sospechosa" muerte del perro raza 'chihuahua', también denunciado en Tigre.
Jorge D'Onofrio
En su defensa, el imputado aseguró que las amenazas fueron denunciadas por "Emanuel Vivas, quien se presentó en un Juzgado de Campana diciendo que había escuchado que D’Onofrio había pagado para que me maten o me hagan algo, no recuerdo las palabras exactas".
Yofe mencionó también a la testigo Judith Villafañe, "quien era empleada de Claudia Pombo (ex concejal UxP / Pilar y pareja de D'Onofrio), y dijo haberla escuchado diciendo que no sabía si me iba a mandar el teléfono de una ortopedia o si me iba a mandar una corona de flores".
"A la misma testigo, le reventaron la entrada de la casa", recordó Yofe, quien dijo que al advertir estas situaciones y por sugerencia de Elisa Carrió pidió la custodia, que ya le fue quitada en el marco de la causa.
Con respecto al supuesto seguimiento en el Champagnat, Yofe dijo que se lo reveló su colaborador, de apellido Escobar, y que "una de las personas que denuncié, era un barra brava dueño de la financiera del Sheraton que fue allanada".
Luego sostuvo no haber sido él quien denunció la irrupción en el local de Villa Morra y que "me lo que transmitió el sereno«, aunque dijo haber visto el destrozo ocasionado por los supuestos atacantes y responsabilizó a uno de sus custodios (un oficial de apellido Cerrudo), quien notificó a sus superiores.
Pero ahora Yofe sostuvo que "no puedo dar certeza ni fe de que esté relacionado a la causa por amenazas, o a algo político, o a una entradera".
En cuanto al perro fallecido, afirmó que otro de sus custodios, Jesús Brandán, le dijo que "tenía un corte quirúrgico de punta a punta".
El fiscal Quintana consideró que no eran aceptables los argumentos de Yofe, y lo procesó.
La publicación digital InfoPilar explicó lo siguiente:
"Es el primer antecedente de un dirigente del partido de Elisa Carrió, en recibir tamaña sanción judicial. La situación se anticipaba ya a partir de la apariciones públicas de la ex diputada que ni siquiera mencionaba a su subordinado; es decir, le soltó la mano. Lo insólito fue que el propio Yofe, como presidente de la filial pilarense de la CC, redactó un comunicado solidarizándose con él mismo.
Por otra parte, la situación de Yofe se agrava aún más cuando comienza a tallar fuertemente la segunda causa por «extorsión agravada», que contrariamente a lo fantaseado por él mismo en cuanto a que no hay pruebas, hay que decir que ya fue una docena de testigos que hasta aquí lo complican largamente, mientras de su parte no apareció ninguno."
En tanto avanza el expediente «Extorsión agravada», en el que ya fueron imputados Yofe, su colaborador Diego Escobar y el empresario Leandro Camani como imputados.
Declaró ahora la psicóloga Marta Graciela Maddalena, para referirse a los contactos que vía telefónica tuvo con Yofe a raíz de las denuncias que éste hiciera contra Pombo y D’Onofrio por presuntas irregularidades con el sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires.
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