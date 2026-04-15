1er. procesamiento de Matías Yofe, de la CC-ARI, y se le complica a Leandro Camani

La 4ta. denuncia de Yofe -y que el fiscal tuvo en cuenta para su resolución-, fue la "sospechosa" muerte del perro raza 'chihuahua', también denunciado en Tigre.

Jorge D'Onofrio

En su defensa, el imputado aseguró que las amenazas fueron denunciadas por "Emanuel Vivas, quien se presentó en un Juzgado de Campana diciendo que había escuchado que D’Onofrio había pagado para que me maten o me hagan algo, no recuerdo las palabras exactas".

Yofe mencionó también a la testigo Judith Villafañe, "quien era empleada de Claudia Pombo (ex concejal UxP / Pilar y pareja de D'Onofrio), y dijo haberla escuchado diciendo que no sabía si me iba a mandar el teléfono de una ortopedia o si me iba a mandar una corona de flores".

Jorge DOnofrio. Jorge D'Onofrio.

"A la misma testigo, le reventaron la entrada de la casa", recordó Yofe, quien dijo que al advertir estas situaciones y por sugerencia de Elisa Carrió pidió la custodia, que ya le fue quitada en el marco de la causa.

Con respecto al supuesto seguimiento en el Champagnat, Yofe dijo que se lo reveló su colaborador, de apellido Escobar, y que "una de las personas que denuncié, era un barra brava dueño de la financiera del Sheraton que fue allanada".

Luego sostuvo no haber sido él quien denunció la irrupción en el local de Villa Morra y que "me lo que transmitió el sereno«, aunque dijo haber visto el destrozo ocasionado por los supuestos atacantes y responsabilizó a uno de sus custodios (un oficial de apellido Cerrudo), quien notificó a sus superiores.

Pero ahora Yofe sostuvo que "no puedo dar certeza ni fe de que esté relacionado a la causa por amenazas, o a algo político, o a una entradera".

En cuanto al perro fallecido, afirmó que otro de sus custodios, Jesús Brandán, le dijo que "tenía un corte quirúrgico de punta a punta".

El fiscal Quintana consideró que no eran aceptables los argumentos de Yofe, y lo procesó.

La publicación digital InfoPilar explicó lo siguiente:

"Es el primer antecedente de un dirigente del partido de Elisa Carrió, en recibir tamaña sanción judicial. La situación se anticipaba ya a partir de la apariciones públicas de la ex diputada que ni siquiera mencionaba a su subordinado; es decir, le soltó la mano. Lo insólito fue que el propio Yofe, como presidente de la filial pilarense de la CC, redactó un comunicado solidarizándose con él mismo.

Por otra parte, la situación de Yofe se agrava aún más cuando comienza a tallar fuertemente la segunda causa por «extorsión agravada», que contrariamente a lo fantaseado por él mismo en cuanto a que no hay pruebas, hay que decir que ya fue una docena de testigos que hasta aquí lo complican largamente, mientras de su parte no apareció ninguno."

En tanto avanza el expediente «Extorsión agravada», en el que ya fueron imputados Yofe, su colaborador Diego Escobar y el empresario Leandro Camani como imputados.

Declaró ahora la psicóloga Marta Graciela Maddalena, para referirse a los contactos que vía telefónica tuvo con Yofe a raíz de las denuncias que éste hiciera contra Pombo y D’Onofrio por presuntas irregularidades con el sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires.

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