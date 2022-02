Startups y proceso de 'levantar capital'

Las Startups precisan de grandes inversiones para financiar su expansión y es mejor no tomar ese dinero en un banco, por volumen, por costos y por condiciones. Quizás tampoco por plazos. La clave es sumarle valor a una empresa, y si esto se logra más adelante podría ocurrir un 'derrame' de la riqueza producida. Pero cada paso debe realizarse 'paso a paso'. Y no debe distribuirse lo que no se tiene. Aclarado esto es oportuno ir a una interesante columna elaborada por Dr. Andrés Burecovics, abogado, especialista en Derecho Interjurisdiccional: