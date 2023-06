Fin del Chevrolet Cruze: Qué pasará con los ahorristas

“Les informamos que el 12/06/2023 se produjo la discontinuidad del bien tipo de suscripción Cruze. A todos aquellos suscriptores que no hayan sido adjudicados hasta el día 12/06/2023 (Acto N°319) y cuyo bien tipo de suscripción era el Chevrolet Cruze 4P 1.4T LT AT o el Chevrolet Cruze 5P 1.4T LT AT se les comunicará que estos modelos serán sustituidos por la Chevrolet Tracker 1.2T AT”, informó la marca. La maniobra está enmarcada en los planes de ahorro, modalidad en la cual las empresas se reservan el derecho de cambiar de modelo durante el plan, a pesar de que resulte de un costo más elevado o de desinterés del cliente.