Camionetas: Se renovó una de las más vendidas en Argentina

Los precios arrancan en los $38.046.500 para la Trendline, $53.410.000 para la Comfortline V6 AT 4Motion, $62.616.500 para la Highline V6 AT 4Motion, $66.193.000 para la Extreme V6 AT 4Motion y $66.193.000 para la Hero V6 AT 4Motion. Volkswagen se compromete con una garantía de 6 años o 150 mil kilómetros.