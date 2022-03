Semana Santa: Recorrer las Cataratas del Iguazú de noche

La entrada incluye: el acceso a Sendero Verde, Tren ecológico, Circuito Superior, Circuito Inferior, Circuito Garganta del Diablo, Sendero Macuco, Centro de Visitantes, Viejo Hotel. También incluye primeros auxilios, agua, sillas de ruedas, agua caliente para el mate, duchas y caniles para perros.

El recorrido nocturno es una actividad extra que tiene una tarifa general de $ 2800 (US$ 25) y para los niños de 6 a 16 años $ 700 (US$ 6). Los menores de 6 años, jubilados, pensionados, personas con discapacidad no pagan.

image.png Las entradas generales al paseo nocturno tienen un valor de $ 2800.

El paseo a la luz de la luna incluye un guía turista inglés- español y el transporte en el Tren Ecológico de la Selva. Cabe desctacar que el recorrido se puede suspender por condiciones climáticas adversas.

Desde el Ministerio de Turismo de Misiones señalaron que "estos fabulosos paseos invitan a sentir la majestuosidad de las Cataratas de noche, alumbrados por la luz de la luna misionera. También se pueden realizar paseos en vehículos 4×4, safaris fotográficos, trekking por los senderos de la selva, avistajes de aves, flora y fauna, y aventuras náuticas que acercan al visitante a los imponentes saltos”.

