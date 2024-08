Finde en Rosario: Homenaje a Soda Stereo, shows, fiestas y actividades gratuitas

Un paseo para todas las edades con estallidos de color, espacios de belleza y juegos que desafían los sentidos. Aventuras, misterios, construcciones y poesía. Una montañita encantada donde revivir las grandes preguntas que se ha hecho la humanidad. Un homenaje al poder imaginativo del ser humano entre bocetos y máquinas de Leonardo Da Vinci para volar, trepar y sonar. Un edificio con juegos y talleres que recrean las vanguardias artísticas del siglo XX.

* Viernes, sábado y domingo de 14 a 18. Entrada general $500 (menores de 4 gratis).

La Isla de los Inventos (Wheelwright 1402)

Un lugar para investigar, explorar y aprender, un espacio en el cruce de las ciencias, las artes y la tecnología a través de diseños, medios y formatos. Emplazada en la antigua estación de trenes Rosario Central, invita a celebrar la vida en los andenes y jugar otra vez entre chicos y grandes.

Un archivo para dejar los miedos, lomas donde antes era plano, un mundo donde nacen los dibujos animados y otro donde descubrir al papel, fábricas y kiosquitos de arte al paso, memorias y retazos, pócimas y estrellas.

* Viernes, sábado y domingo de 14 a 19. Entrada general $500 (menores de 4 no pagan).

Paseo Azcuénaga (Camilo Aldao 1149)

Una propuesta para celebrar en la calle con la presencia de foodtrucks, música y la participación de Sonic.

* Sábado 10 de 15 a 18. Gratis.

Feria Aguaribay (Explanada Museo de la Ciudad - Oroño 2361)

En el marco del día de las infancias, artistas de Clown y maquillaje artísticos nos brindan la alegre propuesta recreativa "La cultura es la Sonrisa", con el objetivo de motivar a los niños a sumarse a esta propuesta para celebrar su día junto a Feria Aguaribay.

La apertura del evento está a cargo de "Hortensia" artista de Clown. Sincrónicamente, los niños podrán elegir el maquillaje artístico que más le guste para sumarse al Show. También habrá propuestas artísticas teatrales y lúdicas.

* Domingo 11 de 9.30 a 12.30. Gratis.

Estación Embarcaderos (Vélez Sarsfield Dalmacio 164)

En el marco del mes de la Ciudad y las Infancias, por sus 172 años, Rosario invita a recorrerla, imaginarla, jugar con sus calles, sus aromas, sus formas y, si te animás, contarle al resto del país como es vivirla, con cartas enviadas por correo, para que otro venga a visitarla.

Para compartir, disfrutar y animarse a jugar en familia habrá un tablero gigante del Programa Municipal de Ajedrez y el kit de exploración para descubrir qué esconde la naturaleza en nuestro jardín de invierno.

* Domingo de 10 a 13. Gratis.

Del Bulvear

Feria de artesanías situada en Barrio Pichincha. Creada en el 2002, se emplaza en el Parque Norte, a lo largo de la calle Rivadavia y se extiende sobre una diagonal interna del parque hacia el río.

Es una de las ferias con más puestos (120), con una amplia producción de artesanías y objetos hechos a mano, distinguidas con un sello de calidad e innovación. Se pueden encontrar objetos de diferentes rubros y materiales, de decoración y utilitarios, juguetes, prendas, joyas y accesorios, instrumentos musicales y sahumerios, entre otros.

* Sábado y domingo de 10 a 20. Gratis.

El Roperito

Se ha convertido en la feria vintage y de segunda mano más grande de la ciudad. Un espacio de excelente presencia y difusión de ferias americanas y sustentables, generando un recorrido clásico en Pichincha. En Av. Rivadavia y Pueyrredón se proponen encuentros constantes de ventas abierto a todos los públicos.

* Sábado y domingo de 10 a 20. Gratis.

Vientos del Sur

Es una feria autogestiva de artículos de diseño de elaboración artesanal y local. Venta de marroquinería, bijouterie, indumentaria, calzado y accesorios, entre otros. También verduras agroecológicas. En Plaza Las Heras.

* Domingo de 15.30 a 19.30. Gratis.

Cine Lumiére (Vélez Sarsfield 1027)

Abominable

* Sábado a las 17. 97'. APT. Gratis.

Teatro El Círculo (Laprida y Mendoza)

Cenicienta

* Domingo a las 16. Entradas a partir de $13.340.

Conociendo Rusia en Metropolitano (Shopping Alto Rosario)

Tras su paso informal con un show frente al Museo Castagnino semanas atrás, Conociendo Rusia llega al Salón Metropolitano con las canciones de "Jet Love", el cuarto álbum de estudio del proyecto liderado por Mateo Sujatovich, posicionado como uno de los referentes de la escena del nuevo rock argentino.

* Viernes a las 21. Entradas desde $30.000.

Emanero en Teatro Brodway (San Lorenzo 1223)

El referente del rap y la música urbana de la escena nacional desembarca en la ciudad con canciones que lo ratifican como uno de los artistas más escuchados del país de la mano de sus recientes colaboraciones.

* Viernes a las 21. Tickets a partir de $15.000.

Homenaje a Soda Stereo en el Teatro El Círculo

"El Cuarto Soda", una banda homenaje a Soda Stereo que repasa clásicos y otros temas de la vasta y extensa carrera del grupo liderado por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti.

* Sábado a las 21. Entradas desde: $13.920.

La Doc. Bárbara García, ginecóloga y sexóloga experta, invita a una cena show única que combina charla, música, performances y juegos para explorar el mundo de la intimidad, en un ambiente relajado y seguro.

* Domingo a las 20. Entradas: $11.000.

