Un día en el Kremlin: crónica del anuncio sobre el Donbás

Por un lado, ocurrió en un formato inusual: el Salón de Catalina, en el Kremlin, escenario reservado a solemnes recepciones y ceremonias.

Por otra parte, la apertura: se permitió al público escuchar a casi todos los oradores. Aún cuando el tema no fue anunciado, todos sabían que abordaría las repúblicasde Lugansk y Donetsk. Como norma general, el Consejo de Seguridad se lleva a cabo a puerta cerrada y no es necesario reunir a los presidentes del parlamento y del Consejo de la Federación, las fuerzas de seguridad, el jefe del Gabinete de Ministros, los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores: todos.

Antes del inicio de la reunión,

el jefe de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin , calificó la situación de crítica y solicitó al presidente de Rusia un acuerdo de amistad que prevea la cooperación en el campo de la defensa.

Y el jefe de la República Popular de Lugansk, Leonid Pasechnik, pidió el reconocimiento de su independencia.

Y un par de semanas antes, la Duma (Legislativo) ya había solicitado a Putin una medida similar.

Dmitry Kozak, subjefe de la Administración presidencial y quien trabaja en el Grupo de Contacto Trilateral, fue de los primeros en hablar y dijo que en el curso de los acontecimientos Ucrania nunca cumpliría los Acuerdos de Minsk: "Se ignoran acuerdos... Se escribe 'negro', dicen 'blanco'... ".

El canciller Sergei Lavrov también habló: "Occidente no cambiará de posición, todo el mundo lo entiende. En cuanto a darle a Occidente 2 o 3 días para cambiar de opinión, es cuestión de gustos. Los hechos que tienen lugar en el este de Ucrania no son solo un genocidio, sino también un ataque a todo lo ruso, lo que significa que a Rusia no le queda más remedio que reconocer a la LNR y la DNR”.

Sergei Shoigu, ministro de Defensa coincidió: "Un sí inequívoco" al reconocimiento de las repúblicas.

El vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, quien hace 14 años, el 26/08/2008, como Presidente de Rusia, firmó un decreto reconociendo la independencia de Abjasia y Osetia del Sur: "Después de un tiempo, con un manejo hábil de la situación, esta tensión, que ahora vibra en nuestro país, se calmará, cansados ellos mismos nos pedirán que volvamos a las discusiones, negociaciones sobre todos los temas de garantizar la seguridad estratégica".

El director del Servicio de Inteligencia Exterior, Sergei Naryshkin, quien al principio pidió una "última oportunidad" para que Occidente obligue a Kiev a cumplir con los acuerdos de Minsk lo antes posible, luego cambió su posición: "Apoyo la propuesta de unirse a Donetsk y Luhansk".

La transmisión terminó: "Estimados colegas, he escuchado su opinión. La decisión se tomará hoy", dijo Putin.

donestk.jpg Festejos en el Donetsk.

Cambio de época

Hace más de 1 mes, cuando se discutió el proyecto de reconocimiento de las repúblicas separatistas en la Duma estatal, estos eventos parecían poco probables. Vladímir Putin defendió la negociación en el formato de Acuerdos de Minsk y rechazó ese reconocimiento, una propuesta que no fue del partido de Putin, Rusia Unida, sino del opositor Partido Comunista.

En las 5 semanas siguientes, el Kremlin llegó a la conclusión de que los acuerdos ya estaban muertos. Pero el decreto de reconocimiento no se acaba de firmar.

Ahora, luego de la reunión con el Consejo de Seguridad, Putin realizó personalmente varias conversaciones telefónicas.

Primero, con el colega armenio Nikol Pashinyan . Con él también debatió las relaciones ruso-ucranianas.

A continuación, el presidente de Francia, Emmanuel Macron .

. El llamado Nº3 fue al canciller de Alemania, Olaf Scholz.

Macron y Scholz expresaron su decepción, pero anunciaron su disposición a continuar las negociaciones.

La Unión Europea instó a Moscú a detenerse y amenazó con nuevas sanciones. El diplomático de la UE, Josep Borrell, acusó a Rusia "de crear en Ucrania la mayor amenaza para la paz y la estabilidad en Europa desde la 2da. Guerra Mundial". Y elogió a las autoridades de Kiev "por la moderación".

Putin ya no creía en la cumbre en la que Macron estuvo trabajando en los últimos días. Pero ya no necesitaba nuevas negociaciones.

En Kiev, los teléfonos tampoco pararon. Volodymyr Zelensky habló con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Luego al primer ministro británico, Boris Johnson.

Un Consejo de la Defensa se reunió en el Palacio del Elíseo.

Joe Biden organizó una reunión con el equipo de seguridad nacional:

el secretario de Estado, Anthony Blinken;

el secretario de Defensa, Lloyd Austin; y

el presidente del Estado Mayor, general Mark Milley.

oblast de odesa.png Urgente24 ya ha anticipado lo de Odesa. Vladímir Putin hizo una promesa muy puntual en su discurso a quienes asesinaron a los simpatizantes de Rusia.

El discurso

Luego de las 22:00 hora de Moscú, después de una larga pausa, Vladimir Putin habló a los rusos, aunque pareció un llamamiento a Occidente y a Ucrania, a quien le recordó la creación de Vladimir Ilich Lenin: "él es su autor y arquitecto".

En Kiev demolieron el monumento a Lenin. Putin criticó ese intento de olvido de la historia.

Según Putin, Ucrania ha sido "reducido al nivel de una colonia, con un régimen títere", la dote recibida de la era soviética y el Imperio Ruso ha sido "desperdiciada" en Ucrania, y muchas industrias están destruidos. "Ucrania continúa su curso hacia la desrusificación y la asimilación forzada", dijo Putin. "El gobierno ha perdido su carácter nacional y está conduciendo a la desoberanización total del país."

Al mismo tiempo, a juzgar por las declaraciones recientes del presidente Zelensky, Ucrania va a crear sus propias armas nucleares: "Rusia no puede dejar de reaccionar ante esto".

Putin habló sobre la tragedia en Odessa. El 02/05/2014, ocurrió un ataque al campamento en Kulikovo Field, donde los habitantes de Odesa recolectaban firmas para celebrar un referéndum sobre la federalización y otorgar al idioma ruso un statu-quo oficial. La gente se refugió en la Casa de los Sindicatos. “Fueron quemados vivos. Los criminales que cometieron esta atrocidad no fueron castigados, nadie los está buscando, pero sabemos sus nombres y haremos todo lo posible para castigarlos: encontrarlos y llevarlos ante la justicia”, prometió Putin.

Concluyó: es necesario tomar una decisión largamente esperada y reconocer la soberanía de las repúblicas de Donetsk y Lugansk.

Luego, él advirtió: "Y de quienes tomaron y mantienen el poder en Kiev, exigimos un cese inmediato de las hostilidades. De lo contrario, toda responsabilidad por el posible derramamiento de sangre recaerá sobre su conciencia".

tanques-rusos.jpg Tanques rusos ingresan al Donbás.

Ahora la decisión debe ser apoyada y ratificada por la Asamblea Federal. Ambas cámaras del parlamento se reunirán el martes 22/02. Nadie tiene dudas sobre su respuesta positiva.

Putin ya instruyó al Ministerio de Defensa garantizar el mantenimiento de la paz en las áreas ocupadas del Donbas porlas fuerzas del ejército regular de la Federación Rusa.

El presidente Joe Biden firmará un decreto sobre nuevas sanciones a Rusia: prohibirá nuevas inversiones, comercio y financiación de ciudadanos estadounidenses de los llamados 'DNR' y 'LNR' (las nuevas repúblicas). Y proporcionará autoridad para imponer sanciones a cualquier persona que decida operar en estas regiones de Ucrania.

A Biden le explicaron que las sanciones contra la LDNR no estaban incluidas en el paquete de medidas que había preparado Estados Unidos en caso de una invasión rusa a Ucrania.