7 alimentos que causan estragos en tu nivel de testosterona

Alimentos que destruyen la testosterona

Hay alimentos que pueden causar estragos en las hormonas, incluyendo la testosterona. En ese sentido, el sitio especializado Eat This, Not That (ETNT) consultó con especialistas y ha compartido una lista de peores alimentos para los niveles de testosterona que se deberían evitar, si quiere que sus valores sean los adecuados.