6 razones por las que ya no quieres sexo (la N°2 ni te la imaginas)

¿Por qué ya no quiero tener sexo? ¿Por qué no me dan ganas de tener relaciones sexuales? ¿Debo preocuparme si no tengo deseo sexual? A menudo, a las mujeres les angustia el hecho de no tener ganas de practicar relaciones sexuales. Incluso, si llegan a tener sexo, este puede no ser satisfactorio ante la falta de apetito sexual.