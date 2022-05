Vivir con Enfermedad Inflamatoria Intestinal: Entre la odisea y el pudor

dolor abdominal

aumento en la frecuencia o urgencia evacuatoria

diarrea persistente por más de cuatro semanas

moco y/o sangrado en las heces

lesiones perianales

fiebre

vómitos.

No obstante, “en ocasiones, pueden aparecer síntomas asociados como el dolor articular o afecciones dermatológicas. Ante síntomas tan diversos, que se manifiestan por períodos más o menos prolongados y con intensidad variable, es importante consultar al profesional”, recomendó el doctor Federico Yáñez, gastroenterólogo de Clínica de Cuyo en Mendoza.

“Los pacientes necesitan planificar constantemente su vida y actividades en base al acceso a un baño de modo 'seguro'. Se enfrentan todos los días al desafío de compartir con el entorno (escuela, trabajo, amigos) lo que la EII provoca, sin ponerse colorados”, dijo Luciana Escati Peñaloza, presidenta de Fundación Mas Vida de Crohn & Colitis Ulcerosa.

También expresó que para los afectados por la Enfermedad Inflamatoria Intestinal “se convierte en un desafío encontrar las palabras para explicar por qué el ausentismo en la escuela o el trabajo, por qué deciden no participar en encuentros sociales, por qué interrumpen una conversación de repente, y explicar que tienen una enfermedad que pocos conocen, que no se cura, que no es cuestión de la comida que se ingiere, que no es psicosomática”.

En este contexto, hoy se realizará un conversatorio virtual a las 21:30 horas a través de Facebook e Instagram Live de la Fundación Más Vida: @fundacionmasvida. El evento cuenta con el apoyo de la Sociedad Argentina de Gastroenterología (SAGE), el Grupo Argentino de Estudio de Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GADECCU) y la Federación Argentina de Gastroenterología (FAGE).

Asimismo, la organización cuenta con un comprobador de síntomas online, útil para aquellas personas que tienen malestares en el intestino o extraintestinales que persisten en el tiempo (no sustituye la consulta al médico).

image.png

