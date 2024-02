La app de Google que te paga por responder encuestas

Tras completar estos procedimientos, Google recompensará a los participantes con una modesta suma en la divisa nacional por su participación en las encuestas. Este ingreso puede ser empleado para adquirir diversos productos en la tienda Play Store, tales como películas, libros, juegos o aplicaciones, así como para eliminar anuncios de publicidad.

Sin embargo, es relevante tener en cuenta que estos fondos no podrán ser transferidos ni retirados en forma de efectivo, sino que estarán exclusivamente destinados para la adquisición de productos ofrecidos por Google.

image.png

3,4 estrellas en Google Play

Para obtener información adicional, es suficiente con consultar las valoraciones de los usuarios, quienes dedicaron tiempo a compartir sus vivencias en la tienda de Google Play.

"Las encuestas son un poco demoradas me refiero a que debo esperar 4 días o incluso algunas veces menos tiempo, pero siendo constante he podido ahorrar más de 3 USD hasta ahora, y lo más increíble es que no solamente sirve para meterle inversión en Play Store, sino que también sirve para meterle dinero a mis juegos. Les agradezco por la creación de esta excelente aplicación", expresó Cristian Arboleda.

"A mí me parece una buena app, sin embargo, hace 3 semanas que no me llegan las encuestas, entonces se gana algo de dinero, pero tardan mucho tiempo en darte encuestas, eso si me pagan bastante por cada encuesta. Yo la recomiendo porque es mejor ganar algo que nada, en un año te ahorras unos 10€ y te da para comprar bastante porque las apps no son muy caras sus productos", agregó Rami Jaber.

"Google opinion rewards es muy bueno, ya que si uno responde las encuestas con sinceridad te da un muy buen saldo para lo cortas que son las encuestas y si vas ahorrando peso a peso puedes tener mucho dinero acumulado por solo un par de encuestas y ganas un buen salario", manifestó Trinidad Gamboa.

----------------------------------------

