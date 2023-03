Además, aunque importante, el avance está muy lejos de ser utilizado en humanos y de cualquier tipo de aplicación médica.

De hecho, Hayashi aclaró que “simplemente en términos de tecnología, será posible en humanos incluso en 10 años”. En principio, porque “hay grandes diferencias entre un ratón y un humano”, por lo que traducir los descubrimientos conllevará un gran desafío.

Por otro lado, deberán darse las discusiones éticas correspondientes. Hayashi se mostró personalmente a favor de que la tecnología se use para permitir que dos varones tener un bebé, aunque no sabe “si estarán disponibles para su reproducción […] Esa no es una pregunta solo para el programa científico, sino también para la sociedad”.

The Guardian explicó que científicos ya han creado ratones que técnicamente tenían dos papás biológicos, pero “esta es la primera vez que se cultivan óvulos viables a partir de células masculinas, lo que marca un avance significativo”.

Si se superan la serie de obstáculos que se avecinan, la técnica de ingeniería cromosómica de Hayashi podría brindar una solución para algunas formas de infertilidad causadas por condiciones cromosómicas sexuales, como el síndrome de Turner.

La segunda aplicación, según describió en diálogo con Nature el bioeticista Tetsuya Ishii de la Universidad de Hokkaido en Japón, sería ayudar a las parejas masculinas a tener hijos biológicos con la ayuda de madres sustitutas. “Un hombre soltero podría tener un hijo biológico", aunque “en un futuro lejano”.

"Los científicos nunca dicen nunca, en principio se ha hecho en ratones así que, por supuesto, puede ser posible en humanos", indicó el experto en edición genómica, Haoyi Wang, de la Academia China de Ciencias, en diálogo con la BBC.

