Guerra tecno: Google adelantó el Pixel 9 y dejó a Apple con la boca abierta

La guerra de los celus inteligentes

Pero la pregunta del millón es: ¿podrá Google por fin plantarse frente a Apple y Samsung? Mirá, la cosa está así: viene haciendo sus propios chips desde hace rato y le metió una guita bárbara a la IA. Si a eso le sumás que se están adelantando a Apple... bueno, digamos que la cosa promete.

Igual, no nos olvidemos que Apple no se queda atrás. En junio presentaron su propia IA, llamada Apple Intelligence. Y aunque no tienen tanta potencia como OpenAI, se las ingenian para hacer magia en el mismo teléfono, sin mandar tus datos a la nube.

image.png

Una cosa es segura: la carrera por el celu más inteligente recién empieza, y promete estar más caliente que asado de domingo. Así que abrochate el cinturón y prepará el pochoclo, porque el show apenas comienza.

