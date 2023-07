Google Go: La aplicación que reemplaza funciones de Android

La reducción de su tamaño implicará que la aplicación no cuente con todas las funciones de la plataforma original, pero eso no quiere decir que no sea una alternativa a tener en cuenta. Por ejemplo, está disponible el feed de Discover, donde aparecen noticias de actualidad.

Mientras que en la barra de búsqueda aparecen opciones como Lens, el traductor, consultas con micrófono, modo incógnito y el Asistente de Google. Estas son todas las funciones con las que cuenta Google Go, que para muchos usuarios serán suficientes si no sacan provecho del resto de herramientas de la plataforma original, que cuenta con identificación de canciones, consultar precios de productos, entre otras opciones.

Cómo instalar Google Go

Esta es una aplicación exclusiva de Android y está disponible en todo el mundo. Así que se puede descargar directamente en Google Play Store. Para hacerlo hay que buscarla con su nombre en la barra de búsqueda y luego instalarla.

Una vez descargada habrá que iniciar sesión con una cuenta de Google, que debería ser la misma que se tiene en el celular, y listo, ya con eso se puede disfrutar de la experiencia, que ofrece movimientos fluidos y permite abrir páginas web directamente desde la app.

Al instalarla, es conveniente eliminar la aplicación original de Google, para que optimice el espacio de almacenamiento, para hacerlo hay que seguir este proceso:

Ir a los ajustes del celular.

Buscar la opción Aplicaciones o Administración de Aplicaciones.

Abrir la lista de aplicaciones instaladas.

Buscar Google.

Hacer clic en las opciones: Inhabilitar y Forzar la detención.

De esta manera, la plataforma quedará inactiva y ya no se ejecutará, en su lugar tendemos que usar Google Go.

