Corazón: Sepa esto antes de tomar aspirina, dice cardiólogo

Pero, ¿Para qué sirve? Según MedlinePlus (servicio de la Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos)

La aspirina se usa para prevenir ataques cardíacos en personas que tuvieron un ataque cardíaco en el pasado o que tienen angina, es decir, dolor en el pecho que se presenta cuando el corazón no recibe suficiente oxígeno.

También se usa para reducir el riesgo de muerte en personas que tuvieron o han tenido un ataque cardíaco reciente y para prevenir accidentes cerebrovasculares isquémicos.

Sin embargo, la advertencia del panel de expertos puso en debate la utilidad de la aspirina a diaria en algunas personas.

¿Qué personas no deben tomar aspirina?

Entonces, es normal que se pregunte si debería dejar de tomar aspirina como resultado de las nuevas pautas.

El cardiólogo James Higgins, MD, indicó al medio especializado Eat This, Not That! (aunque, primero tome en cuenta, que es importante consultar a su médico porque cada persona tiene una condición diferente):

La gente no debe leer las nuevas recomendaciones del Grupo de Trabajo como un fin del uso de aspirina.

Y continuó:

"Estas nuevas recomendaciones son para la prevención primaria de eventos cardiovasculares (aquellas personas sin un ataque cardíaco previo, sin stents previos, sin cirugía de bypass, sin accidente cerebrovascular) y, por lo tanto no se aplican a personas con enfermedades previamente conocidas, e incluso pueden representar un mecanismo patológico completamente diferente a los para quien la infección por covid es el evento desencadenante".

Entonces ¿Quiénes deberían dejar de usar la terapia regular con aspirina o ya no ser considerados para el inicio? Higgins dijo:

Personas menores de 40 y mayores de 70 que son generalmente sanas Personas que tienen un mayor riesgo de complicaciones hemorrágicas por tomar aspirina debido a una afección comórbida o incluso uso de otro medicamento que tomen.

Corazón: ¿Quiénes deben tomar aspirina diaria?

El cardiólogo indica:

Por lo tanto, ¿Quién debe ser considerado para continuar o incluso iniciar el tratamiento regular con aspirina para la prevención de eventos cardiovasculares? Quienes tienen antecedentes de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, stents previos, cirugía de bypass.

De hecho, el Dr. Chien-Wen Tseng, miembro del Grupo de Trabajo, dijo en un comunicado: "Esta recomendación del Grupo de Trabajo no es para las personas que ya toman aspirina por un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular anterior; deben seguir haciéndolo a menos que su médico les indique lo contrario".

El panel de expertos recomienda que los adultos, de entre 40 y 59 años de edad, que tengan mayor riesgo de sufrir enfermedades del corazón, pero que no tengan antecedentes de la enfermedad, acudan al médico y ambos decidan si debe tomar aspirina.