Científicos descubren un tratamiento para diabetes que deja atrás la insulina

Una sola infusión y chau insulina: la revolución en diabetes tipo 1

Parece ciencia ficción, pero pasó de verdad: un grupo de científicos logró que personas con diabetes tipo 1 dejen de depender de la insulina gracias a una sola infusión de células creadas en laboratorio. El experimento, publicado en New England Journal of Medicine, una de las revistas médicas más prestigiosas, mostró que 10 de 12 participantes no necesitaron más insulina al año del tratamiento. Y los otros dos bajaron su dosis hasta un 70%.