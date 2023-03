4 mitos sobre la endometriosis, que afecta a 1 de 10 mujeres

Respecto a las causas, no se conocen, pero es muy probable que ciertos genes aumenten la predisposición. Además, la única forma certera de diagnosticarla es mediante una laparoscopia, un pequeño procedimiento quirúrgico, por lo que muchos médicos se basan principalmente en los síntomas y la eficacia del tratamiento.

image.png

4 mitos y verdades sobre la endometriosis

El dolor es normal

Mientras buscan ayuda para el dolor pélvico, muchas mujeres con endometriosis escuchan que el dolor menstrual intenso es normal y otras que su umbral del dolor es realmente bajo.

Sin embargo, si el dolor interfiere con la vida diaria y la funcionalidad como estudiar, trabajar o participar en las actividades cotidianas, es clave saber que no es normal. En estos casos buscar ayuda a un médico ginecólogo.

Endometriosis es sinónimo de infertilidad

Una idea popularizada es que endometriosis es, invariablemente, sinónimo de infertilidad. Pero no es cierta, ya que la mayoría de las mujeres pueden tener hijos.

Se cree que la probabilidad de problemas de fertilidad aumenta con la gravedad de la enfermedad y con la edad.

En términos generales, del 60 al 70% de las mujeres con endometriosis son fértiles.

image.png

La endometriosis tiene orígenes emocionales

La endometriosis tiene raíces en bases hereditarias, epigenéticas y moleculares complejas. De hecho, se dice que es una enfermedad fisiológica multifactorial.

Eso no quiere decir que las mujeres con endometriosis no luchen con la angustia emocional provocada por los síntomas, pero esas emociones son el resultado del impacto de la enfermedad, no la causa.

La endometriosis es una enfermedad de la adultez

El Estudio Global de Salud de la Mujer realizado en 16 centros en 10 países mostró que dos de cada tres mujeres que buscaron ayuda para sus síntomas tenían menos de 30 años, y muchas experimentan síntomas desde su primer período.

En efecto, las adolescentes y jóvenes de más de 20 años no son demasiado jóvenes para tener la afección, sino que suelen afrontar el problema del retraso en el diagnóstico hasta sus 20 a 30 años.

